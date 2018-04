La comparsa Salgueiro prepara su show para el carnaval de Paraná

Los días 3 y 4 de febrero, Paraná vivirá una de sus fiestas más coloridas. Los corsos se realizarán en el Puerto Nuevo.



"Las comparsas están trabajando a full para que el 3 y 4 de febrero sea una verdadera fiesta para la familia", se indicó a Elonce TV.



Una de las comparsas participantes será Salgueiro, que prepara desde el año pasado, su show. Ya están entrando en la etapa final de los trabajos con vistas al carnaval.



Valentina se presentará como la postulante a reina del carnaval de Paraná, por Salgueiro . Contó que tiene 16 años y vive en el barrio 56 Viviendas. "Me comuniqué con la comparsa por Facebook y me eligieron. Me gusta bailar", contó a Elonce TV.



Desde mayo de 2017 estamos con el bordado de los trajes", mencionaron.



Dijeron que con lo que recaudan tras la participación en eventos sociales, "pueden adquirir los elementos para participar de los carnavales".

"El 4 de febrero estaremos brindando nuestro show, con la temática del bien y el mal", expresaron los organizadores de Salgueiro. Elonce.com.