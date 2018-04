Video: No le permitieron usar el baño y rompió la puerta del cine Círculo

El hecho se registró en calle Andrés Pazos, entre La Rioja y Salta, donde está ubicado el cine Círculo.



Según se observa en el video, una mujer sale raudamente de la sala y abre la puerta de vidrio con tanta fuerza que la misma estalla en mil pedazos. Lejos de inmutarse sigue su camino.



Se supo que los dueños del cine no le permitieron que usara los sanitarios puesto que las instalaciones son de uso exclusivo de los clientes. Además trascendió que esta mujer, que se desempeñaría como cuidacoches en las inmediaciones del lugar, es reconocida por varios casos de violencia, incluso hasta con efectivos policiales, y tendría problemas psicológicos.



Desde el cine Círculo destacaron la buena relación que mantienen con el resto de los cuidacoches de la zona y aclararon, según expresa el sitio Paraná Hacia el Mundo, esta mujer abusa de la amabilidad y reacciona con violencia. "No es la primera vez que tiene inconvenientes" El encargado del Cine Círculo, Juan Carlos Sánchez, mencionó a Elonce TV que no es la primera vez que tienen inconvenientes en el lugar, con esta mujer: "varias veces le hemos dicho a esta señora que no puede usar los baños". Contó que esta decisión se tomó ya que "en reiteradas oportunidades han comprobado que nos roban los papel higiénico, los pulverizadores, han fumado `porros` adentro del baño".



Mencionó que tras el ingreso de esta mujer al Cine Círculo, "llegó la boletera y me informó que esta mujer había entrado igual a los baños, si bien ya le habíamos advertido que no podía hacerlo, que estaba sin remera ni corpiño dentro del baño. Esperé a que salga y le dije que `no podía entrar más acá`. Me profirió todo tipo de insultos y barbaridades. Ante esto, le dije que la próxima vez que viniera la iba a hacer retirar con la policía. Cuando salió azotó la puerta y la `reventó`".



Descartó haber "ejercido violencia", contra esta mujer. En este sentido Sánchez manifestó que "No la empujé, como dijo; ni la toqué como ella expresó en el hospital, donde acotó que yo la había querido manosear".



"Esto es un comercio, necesito vender para seguir progresando", puso relevancia, ante la impotencia por lo sucedido.



Radicó una denuncia en la comisaría. Mencionó que cuando llegó la policía le dijo "¡otra vez vos!`. Al parecer, durante la mañana había agredido a un policía; hace poco rompió una casilla policial", detalló.



Al ser consultado, Sánchez entendió que "sería necesaria la instalación de baños químicos en las plazas" ya que "no pueden usar los baños que son de uso de los comercios o de sus clientes. Yo le cobro q quien viene a ver una película un servicio, que incluye entre otras cosas, que los baños deben estar impecables". Elonce.com.