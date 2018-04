Con baldes con agua, vecinos apagaron un gran incendio de pastizales

Vecinos de la zona de calles Hipólito Vieytes y Maestro Normal se asustaron por un incendio que se produjo en un sector en donde hay pastizales. Tras unos minutos, con la colaboración de todos y usando baldes con agua, lograron apagar el fuego.Milagros, contó aque "no es la primera vez que pasa. Este lunes por la noche también se prendió fuego, los Bomberos siempre vienen tarde. En esta oportunidad nos ayudó la Policía".Hasta el momento, se desconoce cómo se originan los incendios. Se presume puede ser alguna persona que lo hace de manera intencional. "El problema es que nadie ha visto nada. El calor no puede ser porque de noche no hace tanto calor como para que se prenda fuego", dijo.La preocupación de la gente es que se incendien las viviendas.