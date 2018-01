IPRODI realiza el canje de Tarjebus por la SUBE a personas con discapacidad

Desde las 8 y hasta las 13 en la Vieja Usina, pueden tramitar su tarjeta SUBE aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad.Al respecto, Cristina Ponce, titular del IPRODI, explicó aque "la primera jornada fue bastante concurrida. Estamos haciendo el recambio de la Tarjebus por la SUBE, desde este martes y hasta el 31 de enero. La idea es poder entregar todo hasta el último día que está vigente la anterior tarjeta".Para hacer el cambio, deben concurrir con el DNI y la Tarjebus. No es necesario que al trámite lo haga el titular, puede hacerlo un familiar con la fotocopia del DNI y la tarjeta.Son alrededor de 3000 las personas que están en condiciones hacer el recambio. "Tuvimos que hacer listado completo con todas las personas que poseen certificado de discapacidad. Las tarjetas son personales", dijo.Aquellos que no tenían la Tarjebus no pueden gestionar la SUBE en la Vieja Usina. Para ello, deben visitar el Instituto Provincial de Discapacidad y presentar el certificado de discapacidad. "Esto es un requisito. Aquel que tenga el certificado vencido tiene que volverlo a hacer. Para viajar en el colectivo solo presentan la SUBE", agregó.