El río Paraná registra una pronunciada creciente y seguiría subiendo

Sociedad En 48 horas llovió 372 milímetros y una ciudad de Chaco quedó bajo agua

El río Paraná experimenta durante las últimas semanas una crecida en todo su recorrido, según confirmaron adesde Prefectura.Si bien por ahora la situación no es preocupante en Entre Ríos, sí lo es en otras provincias, más al norte, como Chaco y Corrientes, donde ya genera inconvenientes en las playas y también para productores ganaderos. Incluso, las lluvias de los últimos días en esas provincias, podría hacer que el caudal se incremente aún más.Según las fuentes consultadas por este medio, desde principios de enero el Paraná ha crecido más de 70 centímetros en La Paz, mientras que en la capital entrerriana ascendió 44 centímetros desde el 5 de enero. Este domingo alcanzaba los 3,60 metros. La estimación del Instituto Nacional de Agua es que llegue a 3,84 el 30 de enero. No obstante, aún se está muy lejos del nivel de alerta que es de 4,70.La Entidad Binacional Yacyretá anunció que abrirá el Vertedero Brazo Principal por la crecida del río Paraná."Debido a las precipitaciones que se vienen sucediendo desde mediados de diciembre pasado en gran parte de la mitad inferior de la cuenca del rio Paraná, aguas arriba de Yacyretá, los embalses emplazados en dicha región están alcanzando sus respectivos niveles máximos de almacenamiento", explicó la entidad.Los últimos datos indican que "la capacidad de regulación de caudales de dicha porción del sistema está agotándose rápidamente", por lo que se informó que se buscará "acompañar el aumento de afluencia al embalse"."Los pronósticos meteorológicos de referencia consultados muestran eventos de variada intensidad en toda la región de aporte a Yacyretá, pudiendo resultar algunos de ellos localmente intensos. Los montos acumulados oscilan entre 50 y 100 mm", sostuvo el informe, y advirtió que "los caudales esperados durante los próximos días irían en aumento", con un valor máximo de afluencia que "dependerá de la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba, y a la evolución real de las precipitaciones sobre la cuenca de aporte".En ese sentido, sostuvo que "el análisis efectuado con la información disponible hasta el momento indica que durante los próximos días los caudales afluentes al embalse de Yacyretá se ubicarán cercanos a los 25.000 m3/s. Pudiendo continuar en aumento durante la próxima semana, considerando el escenario de mayores precipitaciones pronosticadas".Por último, la entidad binacional aseguró que es "necesario el monitoreo permanente de los pronósticos meteorológicos de corto plazo y de las descargas de las centrales ubicadas aguas arriba".Como consecuencia de la creciente, en la localidad correntina de Ituzaingó inhabilitaron cuatro de las seis playas, mientras que en Itatí, desde el último jueves, no se puede ingresar al balneario.La Subsecretaría de Ganadería de Chaco emitió un comunicado donde solicita a los productores ganaderos asentados en zonas bajas y de ribera, así como en islas, tomar los recaudos pertinentes en salvaguarda de sus rodeos, animales de granja y domésticos, ante los pronósticos que anticipan, a lo que se sumarían lluvias con milimetrajes elevados, que podrían causar serios inconvenientes."Desde el Ministerio de Producción aconsejamos a quienes se dedican a las actividades ganaderas en zonas ribereñas, márgenes bajas e islas tomar los recaudos correspondientes ante la posibilidad de desbordes del río Paraná hacia el valle de inundación, en la zona de influencia de la Isla del Cerrito, Colonia Benítez, Antequera, Puerto Vilelas, Parajes Soto y Colonias Tacuarí y Tacuaní", señaló el subsecretario de Ganadería, Sebastián Bravo.El funcionario indicó que "ante este tipo de situaciones lo importante es trabajar con tiempo a favor, lo cual permitirá a los productores tomar las previsiones necesarias para el traslado de sus animales hacia zonas altas, además de acopiar forraje y alimentos para los mismos".El doctor Bravo recordó que "cada vez que se dan crecientes del río Paraná se cortan caminos que impiden la entrada o salida de los campos, por lo que se hace necesario que los productores se anticipen a esta situación y tomen las previsiones correspondientes".