Catorce hermanos se reunieron en Paraná para celebrar la unión

Video: Los Martínez sean unidos: son 14 hermanos y se juntaron en Paraná en la casa que los vio crecer

"Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera", reza en uno de sus pasajes la obra literaria argentina por excelencia, el Gaucho Martín Fierro, de José Hernández. Sin dudas, es el lema de la familia Martínez.La casa en la que crecieron, ubicada en calle Zuviría, reunió este sábado a los 14 hermanos: el menor tiene 58 años y la mayor 90. Con un rico almuerzo, celebraron la unión y el afecto que se tienen.Ángela, contó aque "estamos todos muy felices, gracias a Dios estamos todos. Es un hermoso día porque no siempre podemos reunirnos. Algunos viven en otros lugares y nos vamos visitando. Esta vivienda es muy particular porque acá nacimos casi todos".Por su parte, María Ester dijo que "vivo en San Fernando desde jovencita. Me fui, me casé pero vengo todos los años a estar con ellos. Estoy feliz de estar con todos juntos".Relataron que durante la comida recordaron miles de anécdotas que tienen de toda la vida, principalmente las travesuras que hacían de niños."Nací en María Grande y luego nos vinimos con mis papás a Paraná. Luego me casé y me fui a Buenos Aires, donde vivo actualmente. Allá están mis hijos y nietos. Hoy estoy muy contenta de que podamos reunirnos. Estoy orgullosa, esto es impagable", indicó otra de las hermanas.La mayor, Dora, se mostró emocionada por el encuentro y dijo que "estoy muy feliz, me encuentro muy bien de estar con mis hermanos".Carlos, expresó que "soy el mayor de los varones, estoy contentísimo de estar con todos y ver que están tan sanos. Ojalá que esto se prolongue y se pueda repetir".La próxima juntada, según tienen previsto, es para el cumpleaños de Dora. Ese día, la reunión será más grande porque cada uno llevará a sus hijos, nietos y bisnietos. "Queremos que se vayan conociendo, que se unan, porque necesitamos que también tengan una relación afectuosa. Queremos que nuestra base una a toda la familia, que siga", señaló.Dentro del grupo, todos desarrollaron distintas profesiones: enfermera, militar, carnicero, docente, modista, agenciero, albañil, guitarrista. En relación a ello, cada uno tiene un muñeco que lo representa.Recordaron también a sus padres, a quienes aseguran que "jamás les faltamos el respeto, ni les ocultamos nada. No nos dejaban que nos peleáramos, nos cuidábamos entre todos. Es un gran ejemplo el que nos dieron. Nos educaron con mucho amor".Y finalmente, el hermano más poeta lanzó: "Quiero recomendarles a mis hermanas que no anden mucho en el sol, porque derrite a los bombones".