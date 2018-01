Tres motociclistas están internados en grave estado en el hospital San Martín

"En terapia Intensiva hay tres chicos, de alrededor de 20 años, internados con traumatismo de cráneo grave", informó a Elonce TV el director del hospital San Martín, Fernando Giménez.



En las primeras semanas de enero una serie de accidentes se cobraron la vida de motociclistas en las calles de la capital entrerriana y en el Acceso Norte de Paraná.



El doctor Guillermo Grieve, a cargo de la Terapia Intensiva, señaló al respecto que el año pasado se incrementó la cifra de fallecidos.



Otro dato que aportó y sobre el cual alertó fue que en el primer semestre de 2017, es decir de enero a junio, el uso del casco alcanzó un 75%. No obstante, se redujo a un 65% a partir de julio.



Al respecto, Giménez, indicó a Elonce TV que "ya no es sólo las lesiones craneales, sino que hay muchas patologías traumatológicas".



Enseguida enfatizó: "Estamos viendo fracturas de miembros superiores e inferiores para las cuales no caben clasificaciones por la violencia con la cual se golpean". Y precisó: "Son lesiones, en muchos casos, invalidantes y han llegado a la amputación".



El funcionario remarcó, en declaraciones al programa A Media Mañana que "llaman la atención la cantidad de accidentes" y admitió que "los días de calor disminuye el uso de casco", para insistir con el dato: "En terapia Intensiva hay tres chicos internados con traumatismo de cráneo grave".