Suspenden por seis meses la autorización de transferencias de licencias de taxis

La Municipalidad de Paraná dispuso lasegún lo dispuesto por la Ordenanza 7384, que dispone el marco regulatorio del servicio.La medida entró en vigencia el pasado 20 de diciembre y puede prolongarse por el mismo período siempre y cuando no se haya realizado la reglamentación del actual marco regulatorio y la sanción de uno nuevo, según se informó desde la comuna.El intendente Sergio Varisco firmó el decreto 2148 por el cual, siendo quede este tipo.Según se indicó,El presente Decreto, hace referencia al artículo 10- a),b),c), de Título IV-De la Transferencia, de la Ordenanza 7384 que permite la transferencia de la licencia, previa autorización de los organismos municipales de aplicación, en los casos allí contemplados por ser titular durante 10 años en forma ininterrumpida como titular de la licencia; por incapacidad psicofísica y por fallecimiento del titular.En tanto que la Dirección de Transporte Urbano, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, tendrá que culminar dentro del lapso de 30 días corridos aquellos trámites iniciados con anterioridad a la presente norma. Y por otro lado deberá realizar un relevamiento de las licencias de taxis que no cumplan con la norma regulatoria.La medida podrá ser renovada por idéntico periodo por parte de este Departamento Ejecutivo Municipal, siempre y cuando no se haya realizado la reglamentación del actual marco regulatorio y la sanción de uno nuevo.