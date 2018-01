El fútbol es su "medicina" y a los 70 años sigue entrenando a infantiles

Luis "Yacaré" Uzín tiene 70 años y desde los 32 se dedica al entrenamiento de fútbol, principalmente en la categoría infantiles y juveniles. Se caracteriza por su don de mando y su carácter "un poco" fuerte. "Siempre he sido así, pero no estoy arrepentido de cómo soy porque dentro de todo me ha ido bastante bien", dice con seguridad.Comenzó en el club Palermo, donde estuvo desde el año 82 hasta el 89, luego dirigió Don Bosco.Al grito dey mientras dialoga conYacaré cuenta que siente "una gran pasión y un gran amor por el fútbol. Toda la vida me he dedicado a esto y es mi medicina, por eso creo que me ha alargado la vida".En el año 2001 y teniendo a su cargo una división del Club Atlético Paraná participó del torneo del interior, pero hizo "un click" tras quedar afuera, sumado a que "no me gustaron determinadas cosas y dejé de entrenar durante 10 años". Pero en el 2004 y durante 6 años dedicó su tiempo a una escuelita de fútbol que creó.Actualmente, entre los entrenados por Uzín hay unas 20 chicas que pertenecen a la filial de River Plate y confiesa que es "bastante complicado entrenarlas. Son buenísimas, pero creen que el fútbol es hacer lo que ellas creen y no es así. El fútbol tiene sus exigencias y porque sean mujeres el compromiso y la obligación es igual"."Hace siete años que estamos en esto, y mientras tenga espacio y lugar voy a seguir incansablemente. Para mí no es un trabajo, es una diversión, una manera de vivir", dijo finalmente Yacaré, mientras sigue dando órdenes a sus entrenados en la Plaza de las Mujeres Entrerrianas.