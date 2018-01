Desde febrero una nueva línea unirá Paraná, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El intendente Sergio Varisco, su par de Colonia Avellaneda, Edgardo Dellizzotti, y el presidente de la Junta de Gobierno de Sauce Montrull, Carlos Salas, sellaron el convenio para la creación de un nuevo Servicio Interurbano en el marco del Área Metropolitana, que unirá las tres localidades mencionadas.



El recorrido comenzará a funcionar el próximo 1° de febrero y circulará de lunes a viernes con el costo de boleto que rige en la capital entrerriana. El acuerdo fue propiciado por la Dirección General de Transporte de Entre Ríos, a cargo de Eduardo Mozetic.



En el marco de mejoras del área metropolitana de la ciudad, donde ya rige el transporte interurbano que conecta Oro Verde, Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda (y viceversa), se concretó esta jornada la decisión de conectar la capital con la vecina localidad de Sauce Montrull, que cuenta con cientos de ciudadanos que van de una ciudad a otra constantemente.



"El sentido del Área Metropolitana (AM) es trabajar en conjunto con los municipios que somos colindantes y el Gobierno provincial. Estoy muy contento de haber concretado esta nueva línea interurbana de colectivos que incluye a Sauce Montrull, localidad que no contaba con el servicio. Y quiero destacar todo el esfuerzo que ha hecho la Secretarìa de Transporte articulando el trabajo de los Intendentes, creando este servicio de colectivos", señaló Varisco tras la firma del convenio.



Asimismo, el Jefe Comunal paranaense recordó que este sector del departamento se encuentra en constante transformación con los rellenos sanitarios en común, accesos viales, la licitación del Puente con Santa Fe y otras tareas.



Por su parte, el titular de la Municipalidad de Colonia Avellaneda, sostuvo que en su momento Varisco vio necesario crear el AM en lo que tiene que ver con transporte y además señaló que "los municipios debemos continuar trabajando en conjunto para todas las cuestiones necesarias para la población sin importar las ideas políticas de cada gobierno".



En tanto que Carlos Salas se mostró muy agradecido con la dependencia provincial y los intendentes por haber incluido este servicio hacia la comunidad que él preside: "Hace mucho tiempo veníamos peleando para lograr esto y hoy es un día muy especial para todos los habitantes, que son más de tres mil". La localidad, que siempre fue una zona de casas de fin de semana, en los últimos años ha sido elegida como lugar de residencia de numerosas familias.



"Estamos cumpliendo con nuestra función de darles los mayores servicios a toda la ciudadanía y ahora en esta oportunidad a la gente de Sauce Montrull para que se conecte de manera más directa y con mayor asiduidad hacia Paraná", manifestó el director de Transporte provincial, Eduardo Alberto Mozetic. Igualmente, destacó la predisposición de ERSA Urbano "que mantuvo los costos del servicio que rige en la capital entrerriana" y dispondrá de unidades modernas y cómodas.



El servicio será prestado por la empresa ERSA Urbano con dos unidades modelo 2015 y 2016, siendo que podrá usarse vehículos auxiliares que actualmente están autorizados para la prestación suburbana. Para su identificación, las unidades llevarán de forma visible las siglas AM, además del lugar de origen y destino. En tanto que se aplicarán las tarifas y el sistema de descuento que se aplica en Paraná con la tarjeta SUBE.



Recorridos

El recorrido sugerido por la Dirección General de Transporte provincial tendrá su salida desde Paraná por: Laprida, entre San Martín y Buenos Aires; Santa Fe; Alameda de la Federación; Colón; Avenida Ramírez; Almirante Brown; Circunvalación; José Hernández; Acceso Norte; ex Ruta 1; Convención Constituyente 2008; Miguel Yáñez Martín; Teniente Giménez; Montórfano; Ruta Nacional N° 12; finalizando en Junta de Gobierno Sauce Montrull.

En tanto que desde Sauce Montrull se realizará por: Junta de Gobierno; Ruta Nacional N° 12; Ciudad de Chajari; General Ramírez; Teniente Giménez; Miguel Yáñez Martín; Convención Constituyente 2008; General Ramírez; Montórfano; Ciudad de Chajarí; Ruta Nacional n° 12; Ruta Nacional N° 168; Acceso Norte; José Hernández; Almirante Brown; Avenida Ramírez; La Paz y finalizando en Laprida, entre San Martín y Buenos Aires.



En el radio urbano de cada localidad, las paradas serán únicamente las que fije cada Municipio, las que serán fehacientemente comunicadas al organismo de contralor, teniendo expresa restricción de ascenso o descender pasajeros fueras de la misma.



Horarios

La frecuencia del servicio se hará en los siguientes horarios teniendo como referencia salida desde Sauce Montrull, pasa por Colonia Avellaneda, llega a Casa de Gobierno y viceversa.

05.30, 05.41, 06.21, 06.58 y 07.10

07.30, 07.42, 08.22, 09.02 y 09.14

09.30, 07.42, 10.22, 11.02 y 11.14

11.30, 11.42, 12.22, 13.02 y 13.14

13.30, 13.42, 14.22, 15.02 y 15.14

15.30, 15.42, 16.22, 17.02 y 17.14

17.30, 17.42, 18.22, 19.02 y 19.14

19.30, 19.42, 20.22, 21.02 y 21.14