Madre advierte que un mal diagnóstico empeoró la salud de su hija

Un mensaje a otros padres

Constanza tiene dos añitos y seis meses. A los meses de vida ya registraba los primeros síntomas de una dolencia. Su pediatra le diagnosticó un desgarro y le recomendó sesiones de kinesiología. A poco de cumplir un año, fue internada por un grave cuadro de neumonía en reiteradas ocasiones."Hace menos de dos meses, se le detectó una hernia diafragmática congénita con compresión de pulmones", confirmó su mamá aComo consecuencia del mal diagnóstico, Conty tiene el estómago retorcido, sus pulmones no están funcionando bien, y el próximo viernes 26 será sometida a una complicada cirugía."Hoy, como mamá, les pido a todos los papás que ante la menor duda de una dolencia de sus pequeños o si ven que no dan con que tienen, consulten, pidan opiniones a otros médicos", recomendó Soledad, madre de la pequeña.Es que según comentó, ya en los primeros meses de vida, "cuando la alzaba, lloraba de dolor".En la oportunidad, se le hicieron placas y el médico que la atendió, dijo que podía ser un desgarro, diagnóstico por el cual, le recomendó sesiones de kinesiología."Al mes de eso, le agarró broncoespasmo y estuvimos con kinesiología. Los médicos me decían que era moco pegado, que el nudito que se le sentía era normal. Pero en agosto y octubre volvió a tener neumonía", rememoró la mujer que se desempeña en la guardia de la comisaría primera de Paraná."Hasta que opte por cambiar de médico y Dios me puso en el camino a una nueva pediatra, la cual le mandó a hacer una placa, pero no la convenció y mandó a hacer otra, porque ella veía una mancha grande en pulmón que no le gustaba. Teniendo eso nos derivó a un neumólogo para estudios más complejos", detalló.La pequeña fue sometida a nuevas intervenciones, hasta que se le diagnosticó que era afectada por una hernia diafragmática congénita con compresión de pulmones."Al estar la hernia abierta, el estómago se dio vuelta y junto con el intestino, están ocupando el lugar del pulmón derecho. Tiene el estómago retorcido y el pulmón no está funcionando bien, tampoco pueden desarrollarse bien", explicó."Hoy puedo decir que gracias a Dios y los médicos, estamos a tiempo de frenar esto, pero no hay tratamiento, solamente una cirugía, la cual es muy complicada y riesgosa. Por eso les pido que pongan a mi Coty en sus oraciones, ya que el próximo 26 entra a quirófano y necesitamos que Dios nos ilumine ese día", imploró."Ella es una niña con todas las ganas de vivir disfruta del sol, del aire libre, cosas que casi no ha podido hacer. Ella nació así y nadie antes lo detectó por eso no se queden con primero que les dicen, consulten", fue el mensaje de la mamá.