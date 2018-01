Video: Agmer Paraná reclama la habilitación de las piletas de su complejo recreativo

La secretaria general de Agmer Paraná, Susana Cogno, expresó indicó que a un mes de inauguradas las piletas, hubo un problema con la pintura y todavía no se han puesto en funcionamiento. Además dijo que buscarán que la Seccional recupere la administración del complejo.



El camping se inauguró el 14 de diciembre, pero dos días después las piletas fueron deshabilitadas. "Ya pasaron 30 días de la temporada y los afiliados todavía no han podido acceder a las piletas del camping porque no están habilitadas", dijo. Mirá la nota