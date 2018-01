Implementan nuevas medidas de seguridad en el Hospital San Martín

El jueves 4 de enero, el sector de internación del Servicio de Traumatología del Hospital San Martín fue epicentro de una situación escandalosa: de noche, fuera del horario de visita, seis personas ingresaron a la sala de hombres y produjeron un desbarajuste tal que las enfermeras debieron refugiarse en los baños, hasta que la Policía retiró a los recién llegados, que gritaban y proferían amenazas.

Paraná Un video prueba las amenazas que soportaron enfermeras del Hospital San Martín

La situación puso en evidencia que la seguridad no es tal en el principal centro sanitario de Entre Ríos, y que el personal policial destacado en el lugar no resulta suficiente. En el Hospital San Martín hay un destacamento con dos agentes de seguridad de modo permanente; a ellos, se agregan tres policías más, contratados por el Ministerio de Salud como servicio adicional, que se reparten entre la Guardia de Emergencia, y dos "retenes" en los pasillos para impedir, en teoría, que nadie ingrese a las salas fuera del horario de visita.El jueves 4 de enero no había nadie en el "retén" que debió detener a los seis violentos que ingresaron y amenazaron a las enfermeras. El celador estaba de ronda en las salas -un control habitual-, y el policía que debía quedarse a controlar salió a acompañarlo."En ningún hospital del mundo, después del horario habitual de rutina, se entra por la puerta principal. Siempre se ingresa por el costado o por la guardia. Por esa puerta provincial, entran los homeless (los sin techo) a dormir. Pero es de difícil resolución. Pero además, no se puede cerrar la puerta principal porque no tenemos ningún lugar para que ingresen los pacientes a la sala de Guardia", dice Carlos Bantar, jefe del Servicio de Control de Infecciones, y director médico en el Hospital San Martín.En el Hospital San Martín no sólo reciben pacientes, sino también a los familiares y las situaciones de angustia que se generan en esos instantes a veces se canalizan hacia formas violentas de relación. Y por eso en la Guardia hay un instructivo preciso para el personal respecto de cómo atender, con qué tono saludar, de modo de evitar situaciones de violencia.Bantar dice que la seguridad se podrá solucionar cuando se controlen efectivamente los pasillos de acceso al hospital., dice Bantar.Y asegura que. Aunque este último paso es más lento: se hará en etapas en función de las limitaciones presupuestarias del Hospital San Martín.