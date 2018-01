Gestos que enaltecen: El canchero de Club Paraná devolvió un sobre con $100.000

"Hay gestos que te hacen mejor persona", posteóen su cuenta de la red social Facebook.Muchos coincidirán con él.Gentile es elY este fin de semana tuvo un gesto digno de ser destacado."Hay gestos que te hacen mejor persona como el que nos pasó hoy por la tarde con mi señora.. en el club, un vecino bajó de su auto y se le cayó un bolsa que tenía dinero, más de $100.000, y sin dudarlo lo devolvimos porque somos buena gente y nos importa el otro", posteó el canchero del predio de calle Ruperto Pérez.#buengestomejorpersona fue el hashtag que acompañó su publicación."Fue el sábado a la tarde.. un vecino del club bajó del auto, sobre calle Ruperto Pérez, y no se dio cuenta que se le cayó una bolsa. Nosotros salimos corriendo a buscarlo pero él entró enseguida a la casa y no supimos dónde se había metido", le contó Gentile a"Lo buscamos y no lo encontrábamos.. hasta que vimos a un hombre desesperado, como buscando algo.. Le preguntamos si había perdido algo y sí, el dinero era de él", rememoró.Según reveló el trabajador,, le confió a este medio.Cuando se le consultó a Gentile sobre el porqué no dudó un instante al devolver la suma de dinero que no era suya, éste resumió:como en todo, hay personas buenas y malas".Martín está ligado desde niño a Atlético Paraná. Nació en barrio Rocamora, barriada que acapara la atención el Club Palermo. Supo formar parte de las divisiones formativas del Rojiblanco, y de vestir la camiseta pasó a cortar entradas en los encuentros que Atlético disputaba en el Torneo del Interior en 2010. Posteriormente ingresó a la cancha para cumplir el rol de camillero.Y lo que comenzó como un corte del césped del predio, hoy se transformó en su vocación. El crecimiento futbolístico de Atlético Paraná le permitió a Gentile capacitarse en la materia y transformar al campo de juego de Atlético Paraná es uno de los mejores de la región.