Fracasó la audiencia de conciliación por despidos en una panadería

La audiencia por el despido de 20 trabajadores de una panadería ubicada en calle Churruarín de Paraná, estaba prevista para este viernes en la cartera laboral, pero ni el empleador ni su representante legal se presentaron por lo que se cayó la instancia de conciliación.



El lunes los trabajadores mantendrán una reunión con el Sindicato "para ver qué pasa, qué nos dicen", dijo a Elonce TV Liliana, quien durante 18 años trabajó en la panadería.



"Es una situación muy difícil, todos tenemos familia y de la nada, sin aviso, quedamos en la calle", mencionó y explicó que les habían dado una semana de vacaciones y cuando regresaron "nos quedamos sin trabajo, las puertas estaban cerradas y no había explicaciones" de parte de los dueños.



Consultada sobre el propietario, indicó: "No responde, ni una carta de despido, nada". Y tras indicaron que la relación con la patronal "era buena", mencionó que antes de iniciar las vacaciones y por algunos rumores de cierre, le consultaron qué iba a suceder y les dijeron: "vamos a seguir trabajando normalmente".



Del total de 20 trabajadores que se desempeñaban en Donna, sólo 8 estaban en blanco. "La gente que estaba en negro se desanima porque no tiene cómo reclamar, pero nosotros seguimos", dijo Jairo, otro trabajador.



Respecto al pago de haberes, se indicó que este viernes se pagó el monto en blanco correspondiente a diciembre, pero "la mayoría tenía un arreglo en negro, y nada más depositó media jornada". Tampoco hay todavía novedades sobre la indemnización.