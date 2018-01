Se lleva ejecutado un 40 por ciento del Acceso Sur a Paraná

El intendente de Paraná y la titular de Vialidad provincial, Alicia Feltes recorrieron las obras del acceso sur a la capital entrerriana.En ese marco, la funcionaria provincial explicó aque la empresa encargada de la obra "licenció a su gente y el lunes se retomaron los trabajos"."Hemos tenido algunas observaciones en cuanto a las cañerías de agua y cloacales que tenemos que realizar. La obra va muy bien. Lleva un 40 por ciento de ejecución. A esta obra la queremos terminar antes del plazo y pretendemos entregarla en diciembre", adelantó.Feltes puso de relieve que en la colectoras, "para no poner vibradores que afectarían a las viviendas de alrededores usamos un sistema diferente en construcción que es hormigón con una base especial, por lo que no afectamos al vecino".Asimismo, precisó que "es una ruta con acceso a dos ciudades como lo son Oro Verde y Paraná. Consensuamos con el intendente para que nada nos paralice la obra que es muy compleja, porque lleva todas las cañerías de agua y cloacas. Las dos calzadas van a llevar la cañería al costado de los cordones cuneta. Si hay alguna rotura algún día, rápidamente se pueden arreglar. El tema es que si no se hacen las cañerías, lo que yo no puedo solucionar son los ingresos a las propiedades que es lo que nos está trayendo un poco de problemas. Es algo moderno para Paraná", concluyó Feltes.A su turno, el intendente Varisco recalcó que "la autovía llega hasta el Arroyo Salto. Es una obra de más de 300 millones de pesos que va a cambiar la ciudad"."A esto lo hablamos con el gobernador antes de asumir. Él privilegió a Paraná porque va a transformar la ciudad al igual que el Acceso Norte y otras obras viales", destacó. Explicó enseguida que "aprovechamos para cambiar toda la cañería de agua y cloaca. Una parte ya se hizo y restan 4.000 metros que lo vamos a hacer con nuestra gente de Obras Sanitarias para evitar el proceso licitatorio".Finalmente, enfatizó que "de esta forma también vamos a evitar los problemas de suministro de agua que existe en el kilómetro cinco y medio por el poco diámetro de las cañerías".La obra de rehabilitación y mejoramiento vial del acceso sur a Paraná contempla la duplicación de la calzada desde la intersección de las avenidas de Las Américas y Francisco Ramírez hasta la rotonda con Oro Verde, y se extiende hasta el Arroyo Salto.También están previstas obras complementarias como pavimentación y desagües pluviales sobre barrios y calles de la ciudad universitaria de Oro Verde, entre otros trabajos.La obra es ejecuta por el gobierno provincial y financiada a través de un crédito del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.