Lo mordió una palometa en el Parque San Martín y aconseja respetar el vallado

El pasado fin de semana el reconocido locutor Raúl Bocha Regner, fue a pasear como tantas veces lo ha hecho al Parque General San Martín y refrescarse a la vera del arroyo Las Conchas. Pero mientras tenía sus pies en el agua sufrió una importante mordedura de una palometa. Reconoce que no había respetado el vallado y es por ello que aconseja hacer caso a las advertencias que existen en el lugar."No es nada en contra de la administración del Parque San Martín, que es un lugar hermosísimo al cual siempre he ido y recomiendo; pero si uno no acata las órdenes que están registradas en el lugar va a tener los inconvenientes que tuve, como fue una mordedura bastante importante de una palometa", dijo ael creador de la canción oficial del Festival del Mate.Regner estaba fuera del vallado y la red que hay en el parque para que la gente pueda estar; reconoce que estaba en infracción, pero aclara que no estaba sumergido en el arroyo sino que permanecía "con los pies en el agua tomando mate con mi esposa y un matrimonio amigo, como lo hace un montón de gente a los efectos de refrescarme"."Uno desconoce la magnitud de la mordida de una palometa, por eso quiero alertar a la ciudadanía que, si van al arroyo Las Conchas que es un lugar muy lindo, no se metan fuera de la red que es de prevención", alertó.Sobre cómo fue la mordedura, relató que "estábamos sentados, tomando mate, con los pies dentro del agua, sentí el mordiscón y que me sacó un pedazo, por lo que traté de llegar lo más pronto a un centro de salud". Así llegó hasta el Corrales donde no lo pudieron coser "porque el hueco de la mordedura era muy ancho. La circunferencia es de un centímetro y de hondo llega casi hasta el hueso"."Quiero alertar, que la gente acate las normas que están en el Parque San Martín, que no metan los pies ni se metan fuera del vallado de la red porque la palometa está muy agresiva", remarcó para dar cuenta que tras el hecho, conoció otros testimonios de mordeduras ocurridos en la zona de Villa Urquiza.