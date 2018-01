La madre de la familia se refirió al conflicto judicial de los Etchevehere

Leonor de Etchevehere se refirió al conflicto familiar que tiene enfrentados judicialmente a su hija y a sus otros hermanos, e incluso a ella. Mediante una carta publicada en el diario La Nación este jueves, habló de las denuncias realizadas por su hija Dolores por supuestas estafas, vaciamiento y ocultamiento de bienes de empresas de la familia.Ante el escándalo, Leonor de Etchevehere escribió la misiva en la que cuenta, a modo de introducción, que ella y sus hijos se hicieron cargo de las compañías que dejó su esposo, tras su "intempestiva y siempre injusta y dolorosa" muerte el 6 de septiembre de 2009."Mis hijos respetaron obras materiales que entre mi esposo y yo creamos, pero forjaron también sus propios sueños", expresó para el periódico en donde también destaca los objetivos que intentaron mantener para el núcleo: "No olvidar, no separarnos, no romper la unidad familiar".Cabe recordar que en la causa se investiga el supuesto delito de vaciamiento de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la editora de El Diario, en la que la familia Etchevehere, tiene el 40% del paquete accionario.La denuncia de Dolores es contra sus hermanos Luis Miguel Etchevehere (ex presidente de la SRA), Juan Diego Etchevehere, a Arturo Sebastián Etchevehere, el cuarto hermano, y a la madre de todos ellos, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere.Leonor aseguró que se revelaron situaciones que deberían haberse analizado dentro del grupo, pero "fue malamente mediatizado".En ese sentido, sentenció: "Ha opinado gente sin rostro y desconocida para nosotros. Se ha pretendido manosear nombres y usar otros"."Nos han pegado sin escuchar y sin saber. Como si de la agresión se pudieran forjar seres mejores", apuntó la mujer, al tiempo que subrayó sentirse "orgullosa y comprometida" con la familia.