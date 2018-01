Madre busca a su hijo que salió desde Paraná de mochilero por Latinoamérica

Mariano Gabriel Rodríguez tiene 28 años y es buscado por su madre, ya que se comunicó por última vez con su familia el 31 de diciembre. Salió desde Paraná de mochilero con amigos y lo último que se supo de él es que estaba en Sucre (Bolivia).



Tras días sin saber nada de su hijo, Amalia "Peli" Ferreira posteó en varios grupos de mochileros un texto en el que pide datos sobre su paradero y publicó algunas fotos de Mariano. Tuvo algunas respuestas de personas que dicen habérselo cruzado durante el mes pasado, pero lo cierto es que desde hace 11 días no se sabe nada de él.



"Hola gente mochilera, soy Peli, una mamá sumamente preocupada. Mi hijo Mariano salió a fines de noviembre rumbo a su aventura hacia Colombia, todo bien, re feliz. Salieron de Paraná, Entre Ríos, Argentina", arranca el escrito que la mujer difundió en las redes sociales.



Eran "un grupo de cuatro jóvenes y en Purnamarca (Jujuy) se separan, Mariano se queda allí un tiempo más, los otros chicos siguen hacia arriba, hacia Perú", detalló en otro párrafo.



"De allí Mariano sigue hacia Sucre, con algunos conocidos viajeros como él", relata luego la madre, quien informó que la última comunicación de Mariano "fue a través de Messenger el día 31/12/17 a las 19:30 hora. Sé que perdió su celu".



"Estaba allí en Sucre alojado en un albergue para viajeros cuyo dueño se llama Mario y tiene un perrito llamado Tobi. Sé que el día 1º de enero iba a trabajar en la barra de bebidas de una fiesta privada y que al día siguiente seguiría rumbo a Cochabamba. Esto es lo último que sé. No he logrado saber más nada. Sus amigos, que ya están en Lima (Perú), también se conectaron por última vez con él el día 31", indicó la madre de Mariano.



"Pido a todos los que puedan, que compartan, quizá alguien por allí se cruzó con este loco lindo. Ruego comprendan mi preocupación de madre", expresó.



"Él es Mariano Gabriel Rodríguez, tiene 28 años, nació el 08 de octubre de 1989, tiene varios tatuajes, dos en su cabeza, muy vistosos. Agradezco desde ya su atención para conmigo y mi dolor", finaliza el texto, al que agregó algunas fotos de su hijo. (APFDigital)