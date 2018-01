La desvalijaron y a las pocas horas vendían lo robado a metros de la casa

En la madrugada de este miércoles, una familia que vive en calle El Jagüel e Ituzaingó de la ciudad de Paraná, sufrió un robo. Mientras dormían, sujetos le desvalijaron la casa y se llevaron "hasta los pájaros".Sobre lo sucedido, el Subcomisario Emanuel Morales Nieto, Jefe de Comisaría Quinta, contó aque los delincuentes forzaron una reja y luego un candado, tras lo cual lograron ingresar a la vivienda de donde robaron varios elementos, como celulares y una guitarra eléctrica.Consultado sobre estos robos que se cometen cuando los damnificados están durmiendo, Morales Nieto afirmó que "no son frecuentes" y dio cuenta que se está investigando si les arrojaron alguna sustancia para dormirlos aún más, "pero no hay nada que asegure eso". No obstante, Sandra Villalba, propietaria de la casa robada dio cuenta que se despertaron con "ardor en los ojos y brotados".A las pocas horas de cometido el robo, un vecino alertó a Villalba que a escasos metros del lugar se estaban vendiendo los elementos sustraídos en su domicilio. Tras alertar a la policía, se dirigieron a la casa de calle Ituzaingó para "ver si eran nuestras cosas", pero en ese momento los amenazaron y les tiraron "con todo". Y una hermana de Villalba resultó herida en la mano "con una faca" al intentar defender a su madre."Nos tiraron con piedras, botellas, con todo cuando les fuimos a pedir que nos devuelvan las cosas. De ahora en más tenemos miedo de salir porque ellos son muy vengativos", afirmó Villalba y agregó que varios vecinos del barrio también sufrieron robos esta madrugada.La mujer indicó que quienes habrían cometido el robo en su vivienda, "tienen problemas con todas las personas que pasan por calle Ituzaingó. Vivimos con mucho miedo, muchas veces tenemos que dar la vuelta y evitar pasar por ahí porque es una familia que da miedo". Y señaló que un menor sería el principal responsable de los hechos delictivos ocurridos.Vale aclarar que la policía estaba aguardando la orden de allanamiento de la Fiscalía en turno para ingresar a la vivienda y avanzar con la investigación del caso.