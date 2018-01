Hay más "pacientitos" oncológicos y necesitan dadores de sangre en el San Roque

Sociedad Piden dadores de sangre para una mujer que lucha contra la leucemia

"Los nenes de la Sala de Oncohematología te necesitan", advirtió la Asociación Civil Arco Iris al señalar que "ingresaron varios pacientes nuevos" al servicio por lo que "en su camino a la recuperación requieren a diario varias unidades de sangre para continuar su tratamiento".Al respecto, Liliana Bustamante, jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital de Niños San Roque, señaló aque en vacaciones "hay falta de donantes, aunque en diciembre tuvimos una situación un poco especial, porque mucha gente se acercó a donar cerca de Navidad"."Tenemos pacientes que han tenido con requerimientos de plaquetas, por eso la gente se ha encontrado con madres que han pedidos para que se acerquen a donar. Sacamos una unidad de plaqueta por cada unidad de sangre", explicó.Bustamante admitió que "hay más pacinetitos y también más que vuelven y necesitan de nuestro soporte en cuanto a la transfusión. Antes hablábamos de que necesitábamos al menos seis donantes por día y ahora requerimos al menos 10".La profesional comentó que para un mejor aprovechamiento, en oportunidades se organiza a los donantes por turnos. "Les preguntamos a qué hora y qué día pueden venir y les respetamos este horario. Pueden llamar a nuestro teléfono, que es 4230460, interno 219".Requisitos para donar: Entre 18 y 65 años de edad, con su DNI que en sus últimos 12 meses no se hayan tatuado, operado o realizado operaciones. Luego se realiza una entrevista personalizada. Se puede donar cada cuatro meses. No deben consumir lácteos pero no es necesario que acudan en ayunas.Pueden concurrir de lunes de 8 a 11. Martes a viernes de 7.30 a 11. Sábados de 8 a 11.