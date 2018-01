Video: Impactante historia: Era vedette en Paraná y un accidente le cambió la vida

Fue una de las primeras vedette que hubo en Paraná. Salomé Mijic deslumbraba con su espectacular figura sobre los escenarios, con roles muy jugados y su cuerpo cubierto de plumas en el teatro de revista.Sin embargo, en pleno auge de su carrera sufrió un inconveniente el cual tuvo que sobrepasar y brindó su emotivo testimonio durante una entrevista en el programadeDurante 2018 se cumplirán 10 años de un "accidente" que le cambió la vida. Recordó que empezó como bailarina, a partir de un casting. Y valoró la actitud de Fabio Vides quien desde que le ocurrió aquello "nunca se separó de mi" y hace dos años le propuso retomar la vida de artista tras "estar ocho años encerrada en mi casa".Salomé admitió que "vivía para mi cuerpo", haciendo mucha gimnasia y danza. "Aparte de bailar y hacer shows tenía un trabajo en un comercio. Tenía mi primera hija. Salí del trabajo y me iba a ensayar a donde sea. El cable a tierra era eso"."Un día de junio, el dueño de este comercio me pide que suba mercadería a tres metros de altura, en un depósito muy pequeño. Le avisé que esa estantería estaba mal, que se iba a caer, pero me dijo que no le diera importancia, porque él tenía 30 años de experiencia y yo recién empezaba. Que esa estantería no se iba a romper", resaltó la mujer.Pero ocurrió lo peor. "Yo estando arriba, se vino encima la estantería. Para salvar a la chica que estaba en el salón de ventas, la cual se hallaba embarazada, me prendí de la estantería para que no caiga sobre ella. Entonces se me cerró la escalera y caí en un lugar muy pequeño. Para no golpearme la cabeza me hice un bollito, pero había una valija de metal sobre la cual cayó toda mi parte lumbar. Inmediatamente dejé de sentir todo mi cuerpo. Se quebraron todos los discos de la parte lumbar"."El dueño del negocio se reía. Yo estaba en blanco, tenía seguro y estaba a media cuadra de la clínica modelo. Estuve una hora y media tirada. Me dijo que me levantara", recordó Mijic, a la vez que remarcó: "Nadie llamó a una ambulancia o a la ART porque él no quería que faltara. Es por eso que hasta hoy estamos en juicio".Y continuó: "Cuando empecé a sentir la mano y pierna derecha me levanté y le pedí al dueño que me dejara ir a media cuadra a la clínica Modelo. Me dijo que esperara a la salida, porque faltaba media hora" para que terminara su horario de trabajo.Señaló que como todas las ART se manejaban en aquel momento con La Entrerriana, se trasladó "como pudo" hasta dicho sanatorio."Hice yo la denuncia en la ART que nunca se hizo cargo. Tuve que dejar todas las actividades que hacía. Esta persona me dijo que siguiera trabajando igual. A la semana estaba nuevamente realizando las tareas "como podía" en el comercio, a pesar de que el médico le había advertido que debía operarse."Uno de los últimos días que estuve trabajando ahí, estaba sentada en la vidriera cuando nos dijo (el propietario) que nos íbamos todos porque ya se cerraba. Y no caminé más. Los compañeros del comercio de al lado me ayudaron y me sentaron en un banquito que había en frente. Llamé a mi mamá, me subieron a un taxi y ella me bajó como pudo. A mi madre le tengo que hacer un monumento, porque me bancó todo", expresó muy emocionada. "Ella peleó contra Dios y medio mundo", insistió.Salomé reconoció que "estoy levantada por mi mamá y mis hijos. Pero es como que un día me sacaron la cabeza del cuerpo y se la pusieron a otra persona. Esa es la sensación que tengo. Llegaron a ponerme un ansiolítico de los más fuertes, que se usa para la gente desquiciada, porque no podía entender que yo no podía caminar ni moverme, que el teléfono se había callado". Reveló que se hizo "adicta al Alplax. Estuve con psiquiatras y psicólogos para hacerme comprender que el accidente por algo pasó y que yo ya no era esa persona, sino otra"."Fabio Vides es más que mi amigo", dijo Salomé. Y vía telefónica dialogaron durante el programaVides enfatizó que "lo importante es que ella pudo salir adelante porque lo decidió desde la cabeza. Cuando ella se presentó al casting yo dije si esta mujer estudia va a ser mi vedette en el futuro. Y así lo logró. Recuerdo que de madrugada se trepaba a los caños de señalización de las calles para poder entrenar y tener fuerzas en los brazos, porque no estaba popularizado el baile del caño"."El accidente para ella fue un freno, porque le sacaron lo que más amaba, que era bailar", expresó.Vides relató una anécdota. "Cuando la llamé para que ella cubra un rol en una comedia, le dije que era para sostener un argumento desde un personaje, para entretener al público desde otro lugar".Cuando hicieron la sesión de fotos, "ella estaba en el baño vistiéndose de ama de casa y no salía. La fui a buscar. Cuando entre vi que estaba con los ruleros y el batón. Ella me dijo que la última vez que se había mirado en un espejo para hacer una sesión de fotos estaba vestida de vedette. Vi que para ella el reflejo que le daba el espejo no era el mismo. Entonces le dije que lo tomara como un desafío, que no importaba si no tenía una cintura de 65, sino que tiene un cerebro que superó un montón de cosas. Ya no necesitás hacer un casting, porque le ganaste a la vida", le indicó.