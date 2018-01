Niño ahogado en camping de Paraná: "Murió por negligencia", afirmó testigo

La tragedia ocurrida en la pileta del camping de Pasteleros de Paraná, donde murió ahogado un niño de 4 años , enluta a la sociedad.Fabián Sacks fue testigo de los ocurrido y narró aque "el bañero no tiene que estar más". Y argumentó: "Yo estaba a unos metros.. El agua estaba fría, por lo que en ese momento había unas 10 personas en la pileta. Él no lo vio al chico, sino que lo sacó una señora".El hombre narró que una vez que la mujer lo extrajo del agua, el guardavidas ". No lo reanimó. Fue una negligencia total por parte del bañero".Aseveró que hoy fue al Camping de Pasteleros y "".Asimismo, precisó a este medio que "la ambulancia habrá tardado entre 15 y 20 minutos, pero era tarde, porque el chico no daba señales de vida.. Era su responsabilidad."."Si hubiese sobrevivido no creo que la hubiera tenido fácil. Porque ese chico no respiró por al menos 15 o 20 minutos", expresó Sacks profundamente acongojado."Lo primero que tienen que hacer es sacar a este tipo de ahí. No es responsabilidad de la madre, porque para eso se le paga a un bañero que estaba a dos metros de donde ocurrió esto", insistió.Además, describió que "la profundidad de la pileta no es tanta. A mi, arrodillado, el agua me da a la boca, pero es suficiente para que el nene se ahogue".. Tengo un nene que va a cumplir cuatro años el mes que viene. Esto no tiene que volver a pasar. Este señor ya tendía que renunciar y. Estuvo toda la tarde así, los nenes corrían y todos podían hacer lo que querían en la pileta", enfatizó el testigo en declaraciones a. Y ratificó: "Les voy a ofrecer mi testimonio a los padres, porque el chico se murió por negligencia, no fue un descuido ni un accidente"."Soy un loco obsesivo con la seguridad, por eso no dejé en ningún momento a mi nene. Cuando pasó esto, todos se fueron. Ni media hora pude dormir de los nervios. Soñaba con esto, fue horrible. Esto no tiene que volver a pasar", completó.