Foto: Remís trasladaba personas alcoholizadas, chocó y se generó una escaramuza Crédito: Uno

Un accidente de tránsito terminó con gritos, cachetadas y la intervención policial para separar a los enojados. Todo se inició con el paso en rojo del semáforo de la peatonal y Perú por parte de un remís, que habría transitado con algunas personas alcoholizadas.



En la esquina de Perú y Pellegrini de Paraná, colisionaron levemente dos vehículos, un remis Chevrolet Corsa y un VW Golf particular. Hubo una mujer lesionada en la cabeza, pero a posteriori del accidente, se registraron otros hechos violentos.



En primer lugar, la gente que iba caminando por el lugar comenzó a gritarle a los tres ocupantes del remís y, tras indicar al personal policial que estaban como mínimo, ebrios, le endilgaron la irresponsabilidad de haber cruzado en rojo el semáforo ubicado sobre la peatonal, en la cuadra anterior.

Una señora de unos 60 años, muy indignada, y frente a la sonrisa socarrona de uno de los ocupantes del Corsa, directamente fue, lo buscó y lo cacheteó varias veces, recriminándole la actitud desaprensiva.

Tanto personal policial del 911, como de la comisaría primera, debieron alterar el procedimiento para establecer cómo fue el choque para separar al agredido de la agresora.



Las denuncias cruzadas continuarán en la comisaría primera de calle Tucumán, pero se aclaró que se iba a aguardar la llegada de personal de la Dirección de Tránsito para realizar las actuaciones de rigor, incluso el análisis de alcohol en sangre con la utilización de la pipeta al conductor del remís, de 29 años, publicó diario Uno.



En tanto, una ambulancia asistió a la acompañante del conductor del VW quien sufrió un golpe de consideración en la zona craneal. La mujer de 29 años fue curada, pero prefirió no ser derivada al hospital San Martín.



El conductor del VW de 36 años, no ocultó su malestar, por el aparente estado de ebriedad del conductor del remís quien, a su entender, no estaba en condiciones de guiar el vehículo.