Piden no arrojar escombros o restos de poda en contenedores

La Municipalidad de Paraná recuerda que los distintos depósitos, tanto plásticos como metálicos, distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad recepcionan residuos sólidos urbanos y en bolsas. En caso de retirar desechos de poda y escombros se debe notificar previamente a la Comuna.



Para hacer de una Paraná más limpia, la Municipalidad cuenta con más de dos mil contenedores de residuos distribuidos en toda la ciudad. Estos receptáculos son los destinados para recibir los desechos sólidos urbanos que luego son recolectados por los camiones de la Comuna. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no se cumple ya que la comunidad los usa para desechar elementos que dañan o dificultan la tarea de recolección.



Ante esto, se recuerda a la ciudadanía que los contenedores sólo reciben basura en bolsas y siempre respetando día y horario en que son recolectados de acuerdo al cronograma barrial. En tanto en los mismos no se pueden depositar escombros, restos de poda, cenizas, ni elementos de gran tamaño.



El titular del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos (CISC), Roberto Sabbioni, señaló que el vecino tiene la obligación de avisar al Municipio con anterioridad a sacar los desechos de poda, elementos voluminosos o escombros. La notificación se hace vía telefónica al CISC o a la Unidad Municipal que le corresponda. Aquellos que no respeten esta normativa serán multados.



Teléfonos útiles

Centro Integrador de Servicios Ciudadanos: 4344765

1- Unidad Municipal 1 Centro: 420 2304 / 420 2239

2- Unidad Municipal 2 Oeste: 435 5212

3- Unidad Municipal 3 Sureste: 420 2238

4- Unidad Municipal 4 Noreste: 420 5067

5- Unidad Municipal 5 Borde Costero: 439 75 21

6- Unidad Municipal Sur: 430 1190



Además, la Comuna se impulsa continuamente campañas de concientización sobre la separación y reutilización de diversos elementos que forman parte de la vida cotidiana. Los programas tienen como punto de recepción distintas entidades públicas y educativas.



Separemos

El programa de Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos "Separemos" fue lanzado a principios de 2016. La campaña dispone que lunes, miércoles y viernes saquemos los residuos orgánicos. Mientras que martes, jueves y sábados los residuos inorgánicos y sanitarios (en bolsa separada). La basura debemos sacarla en bolsas y respetando siempre el día según el tipo de residuo. Siempre dentro del contenedor.



¿Qué va en cada bolsa?

- Orgánicos húmedos: restos de alimentos, yerba, café, cáscaras, té, etc.

- Inorgánicos secos: plásticos, latas, telas, vidrios, papeles, cartones, etc.

- Sanitarios (en bolsa separada): Pañales, toallitas femeninas, cigarrillos, tampones, gasas, hisopos, etc.



Los residuos sanitarios no pueden ser reutilizados, reciclados ni se biodegradan naturalmente y deben ser tratados especialmente y por separado. Su separación es fundamental para preservar la salud de nuestra ciudad, de los vecinos y de todos los que participamos en el proceso de tratamiento de los residuos sólidos urbanos.



Puntos verdes

La Municipalidad genera constantes campaña de concientización para una Paraná más limpia, ecológica y sustentable. Para lograr tal fin, durante el último año se dispusieron nuevos Puntos Verdes para la recepción de papel, cartón, botellas de plástico, vidrio, latas, tapitas, tetra brick, ropa en desuso y restos de tela.

La totalidad de lo recolectado es gestionado por la Cooperativa "Nueva Vida", en la Planta de Tratamiento y Clasificación "Manuel Belgrano", mejorando sus condiciones de inclusión social y laboral y disminuyendo la cantidad de residuos que tienen el Volcadero como destino final.



Lugares de recepción

- Planta de Tratamiento y Clasificación "Manuel Belgrano", calle República de Siria 434

- Asociación Civil Tribu del Salto, en calle Nogoyá al 500

- Asociación Amigos del Puerto, en el Puerto Nuevo



Puntos Limpios

En distintos establecimientos educativos y entidades se han dispuesto sectores de recepción de papel, tapitas y botellas. Este programa fue reactivado este año por la actual gestión municipal para continuar impulsando y concientizando a los más chicos sobre la importancia del reciclado.

Cinco escuelas formaron parte de la campaña "Hacé tu Parte" destinado a la recolección de diarios, revistas, cartón y papel blando. Los alumnos recolectaron kilos y kilos de estos elementos y a cambio la empresa Papelera Entre Ríos retribuyó esta acción a cada institución con útiles escolares, elementos deportivos o mobiliarios.

En tanto que se habilitaron puntos de recolección de tapitas y botellas plásticas. Elementos que previamente serán convertidos en mobiliario urbano y juego para chicos por una empresa local emplazada en el Parque Industrial.



Sedes de recepción

- Escuela privada N°235 "Heraclia Ruiz Díaz" (Brasil 1050)

- CPEF N°5 (General Alvarado y Eva Perón)



Residuos electrónicos

Los artefactos eléctricos ya sin uso que se acumulan en las casas ya tienen un destino que luego resulta ser beneficioso para la ciudad. Estos elementos son recepcionados en el Centro Municipal de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), que está ubicado en Churruarín 2444. La atención al público es de lunes a viernes de 8 a 12 y los sábados de 9 a 14.



Aparatos que se reciben

- Equipos de informática y telecomunicaciones: impresoras, computadoras de escritorios y todos sus componentes (CPU, mouse, pantalla o monitor, teclado y demás periféricos), máquinas de escribir.

- Equipos de música, radios, reproductores de DVD, reproductores de MP3, MP4, aparatos de videojuegos, aparatos de fax/contestadores

-Teléfonos fijos, inalámbricos y móviles (celulares).

- Pequeños electrodomésticos (tostadoras, cafeteras, sandwicheras, pavas eléctricas y secadores de pelo).

- Balanzas, instrumentos de vigilancia, testers y tickeadoras.

- Televisores con tubos sanos (todos los modelos)

- Heladeras, secarropas, equipos de refrigeración y aires acondicionados.

- Todos los electrodomésticos se reciben siempre y cuando estén en buenas condiciones y sin desarmar y/o desguazar. No es necesario que estén en funcionamiento.



No se reciben

- Pilas y baterías

- Televisores con tubos dañados o molidos

- Focos o fluorescentes en desuso