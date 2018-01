Empieza hoy nueva edición de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos

Una nueva edición de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos se realizará desde hoy y hasta el domingo en el barrio km. 5 ½, en la zona sur de Paraná.En la noche central de mañana sábado, a las 19.30 saldrá de Avenida de las Américas y Jorge Newbery, la gran caravana con los Reyes Magos y serán escoltados por Bomberos Voluntarios, Policía y personal del Cuerpo de Inspectores de Paraná.Llegados al Camping, aproximadamente antes de las 21, se los recibirán en el escenario mayor con la gran cantidad de familias que allí los esperarán. Comenzará luego el espectáculo para grandes y chicos.En tanto el domingo 7, a las 20, se oficiara la Ceremonia Religiosa en conmemoración de esta fecha sagrada dentro de la Capillita. Oficiara la misma por el Pbro. Walter Minigutti para luego continuar con la llegada de los Reyes Magos al mismo camping a las 21 y acompañara luego el desarrollo artístico.-Ballet Herencia Gitana y Cielito Argentino-Grupo Preguntale Aquel-Cristian Leiva-Francisco Cuestas desde Buenos Aires-El Humor del Gauchotito-Grupo Pasión y Vida desde Colon, tributo a Los Iracundos-La Cla y Ve Musical-La Sonora Bonita con la voz de Gerardo Farías-Mauricio Simioli-El Costero-Martín y la Popular-Los hermanos Garita desde Federal-Payaso Morisqueta-Agostina RufineUna amplia cantina y padrinos que obrarán de sponsor del festival, serán los únicos sustentos para solventar los cuantiosos gastos, por lo que la Comisión determinó la venta de un bono contribución de tan sólo 100 pesos para los que deseen colaborar. Con el numerito que se extenderá, en la última noche se sorteará una bicicleta entre los que lo hayan adquirido. Se aclara, por las dudas, que no se permitirá el ingreso de envases de vidrio y los que vayan con conservadoras al camping, bolsos y mochila con alimentos se les cobrará un canon de 100 pesos.Se recuerda que la entrada será totalmente gratis y no se cobrará el uso de sillas y tribunas que se dispondrán.Al mismo tiempo se ofrecerá un amplio estacionamiento a la vera de la Ruta 11 y dos campos cercanos al camping, gozando de Custodia Policial. El costo para acceder a ese sector será de 50 pesos. Asimismo, las motos tendrán un lugar preferencial cercano al predio, por un costo de 30 pesos.Los organizadores hicieron ver también que una amplia cantina expenderá a precios módicos alimentos y bebidas para que a lo largo de la noche las familias degusten y colaboren con este gran evento. Además, se ofrecerá un sector que funcionará como "patio de cena" donde habrá mesas y sillas para que las familias puedan estar más cómodas.Ante una consulta referida a la seguridad, se señaló que habrá tanto un amplio operativo policial, a cargo de la Comisaría N°13, como un puesto sanitario, a lo largo de las 3 ediciones.Tradicionalmente el sábado, noche de la llegada de los Reyes, se lanzarán diversos mensajes al espacio, como así también se destacarán los shows de fuegos artificiales.Los organizadores han insistido en recomendar que los asistentes lleven un abrigo adicional y un sillón para mejor comodidad. En cambio, se ha rogado no concurrir con sillas plásticas blancas y negras, para que no se originen confusiones en la salida.Para esta nueva edición, se realizara la caravana tradicional el sábado, pero sin gauchos a caballo. En ese sentido, se pide por favor al resto de las agrupaciones y gauchos en general, que no asistan, debido a las condiciones de las Ruta que se está construyendo, se hace dificultoso el tránsito y además por normativa nueva que la Comisiona si lo dictamino. El predio está preparado para albergar a unas 12.000 personas por día.