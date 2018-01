Padres de niños con discapacidades pedirán una audiencia con el gobernador

El grupo de padres de niños con capacidades diferentes que encabezan un reclamo ante IOSPER por los retrasos en los pagos de las prestaciones para sus hijos, adelantó anteque este jueves pedirán una audiencia con el gobernador Gustavo Bordet."Este jueves a las 9 nos vamos a juntar todos en Casa de Gobierno para presentar una nota y pedir una audiencia con el gobernador para dialogar con él, expresarle los puntos que nosotros creemos que Iosper no está cumpliendo", confirmó Jorge López, padre de una nena de siete años con parálisis cerebral.En la oportunidad, invitaron a otros padres y familiares a sumarse a la convocatoria. "Tenemos que estar todos unidos porque esta es una lucha que recién empieza", remarcó."Se atrasan en el pago de las prestaciones: mi kinesiólogo recién cobró el 29 de diciembre, la factura que me hizo en octubre. Y este año, ya estamos teniendo problemas para entregar documentación. Mi hija tiene las mismas prestaciones que el año pasado y este año tengo que presentar todos los papeles de nuevo, siendo que el kinesiólogo que la atiende no dejó de ser kinesiólogo de un año para el otro", se quejó el hombre.