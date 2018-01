El Centro de Atención Veterinaria registra una alta demanda

El Centro de Atención Primaria Veterinaria de la comuna paranaense continúa brindando asistencia normal durante el receso administrativo y por estos días registra una importante demanda.En declaraciones al programade, Mónica Ledesma, directora del centro, afirmó que "estamos trabajando mucho, hay mucha demanda en la atención clínica y también castramos todos los días".Como ejemplo mencionó que por día se registran entre 40 y 50 atenciones clínicas; llegando a realizar unas 70 consultas en un solo día.Por otra parte, Ledesma realizó un llamado de atención sobre la tenencia responsable de las mascotas y aclaró algunos mitos que existen en torno a la castración."Lamentablemente siempre hay alguien que nos deja algún perrito porque no se puede hacer cargo o porque lo encuentra abandonado en la calle. En vez de castrar, que es gratuito, dejan que las perras sigan pariendo y tirando los cachorros", dijo mientas exhibía un cachorro que había sido encontrado por una mujer en un contenedor y lo había llevado hasta el lugar.En tal sentido, aclaró que tanto la hembra como el macho "se pueden castrar a partir de los 6 meses. No hay que esperar a que la perra se alce y no es verdad que primero tiene que tener una cría".El Centro de Atención Primaria Veterinaria funciona en calle República de Siria 500, en el barrio La Floresta; de lunes a viernes de 7 a 11 se reciben animales. El teléfono de consulta es 0343 - 4201849Los animales deben estar en ayunas de 8 horas de agua y comida. Perros con collar y correa, colocarle bozal si es potencialmente peligroso. Gatos/as en mochilas, bolsos, o bolsa tipo arpillera.Hembras que han parido, se ruega dejar pasar 60 días. Se puede castrar si el animal está en celo.