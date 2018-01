El Circo Rodas eligió Paraná y se presentará durante el verano en la ciudad

Paraná recibe un nuevo espectáculo circense para toda la familia, ya que el Circo Rodas se presentará en la ciudad por primera vez en su historia. En tal sentido, en la mañana de este miércoles, el intendente, Sergio Varisco, recibió a integrantes del circo y se manifestó "orgulloso" por la presentación en la ciudad de este espectáculo "de renombre internacional"."Esto reafirma que la capital entrerriana en los artístico y cultural es una plaza importante. Se abre un nuevo espacio porque es la primera vez que al Parque Nuevo lo ocupamos con actividades de este tipo. Habrá funciones solidarias para chicos que no tienen acceso o adultos mayores", resaltó.Acotó que "el municipio apoya este tipo de eventos", por lo que "habrá una logística que incluye el estacionamiento y el tránsito".Por su parte, Marcelo Lanza, gerente del circo, puso de relieve que "esta es una nueva apuesta.como un punto de verano. Para nosotros es toda una novedad y le tenemos fe", dijo en declaraciones aExplicó que "la inversión y despliegue es muy grande."."Son 68 semirremolques para transportar todo esto. Es un espectáculo con casi 40 personas en el escenario, y sumando la parte técnica, transporte, se mueven en total 108 personas"."La novedad que traemos para esta temporada y que. Van a ver el Camaro que se transforma, tal cual la película, en vivo y delante de todo el público", anunció Lanza. Además recordó que el Circo presenta "una variedad artística muy grande, con payasos de Chile, de Brasil, magos, 11 nacionalidades diferentes. Es un circo con trayectoria, el Rodas tiene más de 35 años en la Argentina y es el más famoso y grande del país".Lanza señaló que el circo es el espectáculo "más sano del mundo" y por eso no debe perderse esta divertida tradición. Además convoca a toda la familia, "si bien todos pensamos que es para niños, un 75 por ciento de las entradas vendidas son de mayores por lo que el chico no deja de ser la excusa para llevar a los grandes al circo".Por otra parte, destacó que cada artista de circo "depende de su cuerpo, por lo que no se admite ningún tipo de vicio. Desde la habilidad, sin escándalos y sin ser famosos convocamos más gente que un teatro".y tiene una variación, picos altos de emoción, de aplausos, de risas, está todo mezclado, el circo es el espectáculo más antiguo del mundo y detrás de cada función hay mucho esfuerzo, mucho trabajo e inversión".Los viernes a las 19 habrá funciones solidarias. "Le daremos al municipio una cierta cantidad de entradas y será el encargado de determinar quiénes serán los beneficiarios".En el marco de la estadía en la capital entrerriana, Lanza adelantó que harán una minifunción en el hospital San Roque para los niños que permanecen internados y no pueden ir hasta el circo.El gran debut es este jueves 4 a las 22. Diariamente las funciones serán, también a las 22; mientras que los viernes, sábados y domingos se agrega una función a las 19.Los precios de las entradas son $250; $350 y $500 (Los menores abonan a partir de los 2 años)La gigantesca carpa del Circo Rodas está ubicada en el Parque Varisco - Avenida Larramendi, al lado del hipermercado.