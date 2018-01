En casi la mitad de los casos de mediación los vecinos no aceptan el proceso

La mediación es una herramienta que tienen los vecinos para tratar de solucionar sus problemas en un ámbito de diálogo y paz.En la Defensoría del Pueblo de Paraná funciona el Centro de Mediación. La coordinación del encuentro entre los vecinos en conflicto está a cargo de dos mediadores, quienes tienen la misión de facilitar la comunicación y generar alternativas nuevas a los problemas cotidianos."Mediante el diálogo y la paz se trata de arribar a un acuerdo, en la medida de lo posible de forma voluntaria", dijo al programadeMariana Varela, mediadora.Hay dos formas de llegar hasta una mediación: una es por la presentación espontánea de algún vecino al Centro y otra es por una derivación judicial., detalla.Consultada sobre la cantidad de casos, Varela dio cuenta que entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017 "hubieron 348 casos en proceso, es decir, casos derivados, de los cuales".Este último porcentaje corresponde a unos 114 casos, de los cualesPor otra parte, Varela recordó que el procedimiento es voluntario, confidencial y gratuito. Desde el Centro de Mediación se invita al vecino que está en problemas con el solicitante, se le explica el proceso y cuál es la finalidad de la convocatoria."Muchas veces los vecinos no hablan entre ellos. Directamente van a la queja o al enfrentamiento y cuando vienen acá y se le explica, por ejemplo que la música alta molesta por los horarios de trabajo o porque tiene en la casa un familiar enfermo o hijos chicos, muchas veces hay un cambio en la otra parte, porque entiende cuál es la situación del vecino que estaba molesto", contó la mediadora.En tal sentido, agregó que "generalmente la gente hace denuncia ante la policía y fiscalía y son esos casos lo que se derivan al Centro de Mediación, y cuando la persona no la acepta el trámite sigue la vía judicial"."Siempre se apela a la prudencia de la gente, a lo cada uno considera que es un horario apto o no para hacer ruido, a la tolerancia y sobre todo al diálogo antes que la denuncia y tratar de explicar la situación. Pero si el vecino no entiende ahí si se debe recurrir al Centro de Mediación".Consultada sobre los temas más difíciles de resolver, Varela expresó que en su mayoría siempre son más complicados los problemas por la humedad en las paredes porque no dependen de la voluntad de la gente sino de un tema económico, ya que muchas veces la gente plantea que no tiene los medios para solucionarlo.Finalmente la mediadora a título personal reflexionó: "Si todos somos un poco tolerantes hace que podamos vivir en paz, en la medida en que cada uno sepa aguantar un poco las cosas que no nos gustan, creo que eso lleva a una sociedad mucho más pacífica".