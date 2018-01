Se retoma la recepción de residuos electrónicos para reciclar

El espacio inaugurado en agosto pasado, que está ubicado en Churruarín 2444, funciona de forma diaria con el objetivo de sumar un nuevo servicio a los vecinos: la posibilidad de depositar allí los residuos electrónicos y eléctricos que luego son trasladados a la Asociación Civil "Basura Cero" en la ciudad de Buenos Aires para su reciclado y/o reutilización. Su horario de atención durante el mes de enero es de lunes a viernes de 8 a 12 hs y los sábados de 9 a 14 hs.



Este servicio es totalmente gratuito para los vecinos de la ciudad, mientras que las instituciones y empresas deben solicitar por expediente en Mesa de Entradas la autorización para la disposición de los mismos, para lo cual deben abonar el canon administrativo correspondiente. Como contraprestación, se entrega el certificado de disposición final segura, de acuerdo a lo establecido en la Ley General del Ambiente y la Ley de

Residuos Industriales.



Es importante recordar a los vecinos que los residuos no deben ser abandonados en la vereda o la puerta del Centro mientras el mismo permanece cerrado, como ha sucedido en algunas ocasiones en las últimas semanas. El abandono de residuos electrónicos en la vía pública no está autorizado, como tampoco su disposición en los contenedores urbanos, penalizándose dicha infracción de acuerdo a la normativa vigente. Aparatos que se reciben

- Equipos de informática y telecomunicaciones: impresoras, computadoras de escritorios y todos sus componentes (CPU, mouse, pantalla o monitor, teclado y demás periféricos), máquinas de escribir.

- Equipos de música, radios, reproductores de DVD, reproductores de MP3, MP4, aparatos de videojuegos, aparatos de fax/contestadores

-Teléfonos fijos, inalámbricos y móviles (celulares).

- Pequeños electrodomésticos (tostadoras, cafeteras, sandwicheras, pavas eléctricas y secadores de pelo).

- Balanzas, instrumentos de vigilancia, testers y tickeadoras.

- Televisores con tubos sanos (todos los modelos)

- Heladeras, secarropas, equipos de refrigeración y aires acondicionados.

- Todos los electrodomésticos se reciben siempre y cuando estén en buenas condiciones y sin desarmar y/o desguazar. No es necesario que estén en funcionamiento. No se reciben

- Pilas y baterías

- Televisores con tubos dañados o molidos

- Focos o fluorescentes en desuso