Leonela es la primera bebé nacida en 2018 en el hospital San Roque

La primera paranaense de 2018 nacida en el hospital San Roque se llama Leonela Hernández y nació a las 10.10 hs de este lunes 1º de enero en el hospital de niños San Roque de Paraná. La beba pesó 4.240kg y llegó a este mundo por parto natural."A las 23.40 del 31 de diciembre empecé con los dolores, y a las 5.30 me internaron... estuve hasta las 10.10hs que nació", contó asu mamá, Belén, quien además es madre de otros dos nenes de 9 y 7 años."Las enfermeras estaban esperando a ver si era ella la primera del año o no, y después no paraban de sacarse fotos", comentó la mujer oriunda de barrio Gaucho Rivero.En tanto, el 2017 se despidió en la maternidad del nosocomio con el nacimiento de Isabela.La recién nacida llegó a las 11 del mediodía del 31 de diciembre, y fue la última en el año.Pesó 2.500kg y es hija de padres primerizos. La mamá, Carolina Almada, tiene 19 años y es de Barrio 12 de Octubre."Llegó antes porque tenía fecha para el 3 de enero", comentó el flamante papá a nuestro medio.