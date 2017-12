Nuevo operativo municipal decomisó pirotecnia no permitida para la venta

En el operativo intervino además la Dirección de Medio Ambiente y la Subsecretaría Legal y Técnica. Lo decomisado se destruyó y se remitieron las actuaciones al Juzgado de Faltas de turno.



La Municipalidad de Paraná continuó este sábado por la mañana con operativos en locales y vía pública dando cumplimiento al Decreto 1469/17 que prohibió la venta de pirotecnia sonora. En esta oportunidad, el procedimiento se realizó en un cotillón, que no están habilitados para la venta de pirotecnia por el rubro en el que están inscriptos.



En una tarea conjunta de las Direcciones de Habilitaciones Comerciales y Medio Ambiente, acompañados por la subsecretaría de Legal y Técnica, se secuestró pirotecnia sonora en un cotillón ubicado en calle Don Segundo Sombra.



Una vez labradas las actas correspondientes donde se contacta la infracción del local que no tiene permitida la venta de pirotecnia, se decomisó la mercadería puesta a la venta en su totalidad y luego se procedió a su destrucción. La subsecretaria de Legal y Técnica, Mariel Varisco dijo que "la tenencia de estos fuegos artificiales en locales no habilitados atenta contra la seguridad de la ciudadanía, por lo tanto se trasladó lo decomisado para su destrucción, al tiempo que se remiten las actuaciones ante el Juzgado de Faltas de turno para su resolución. Pero por cuestiones de seguridad se destruye de inmediato".



Una vez destruida la mercadería, se realiza su inmersión bajo agua para la inutilización total en contenedores a los que se les coloca la faja de clausura correspondiente.



Los controles de locales y mercadería por parte de personal municipal continuarán hasta el 31 de diciembre a la hora 0. Locales habilitados Se recuerda a la ciudadanía los seis locales comerciales habilitados por la Municipalidad para la venta de pirotecnia. Estos sitios cumplen con los requisitos necesarios para la comercialización de estos elementos autorizados. Desde la Comuna se solicita que quienes deseen adquirir fuegos artificiales lo hagan en complejos habilitados y que sean sin estruendo como lo determina el Decreto N° 1469.



Locales habilitados:

-Villaguay N°777

-Bavio N°305

-Gualeguaychú N°465

-Salta N°365

-Almafuerte N°710

-Churruarín N°669.