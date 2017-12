Colectivos y recolección de residuos: Los horarios por el feriado de Fin de año

Para este fin de semana, habrá guardias en el servicio de recolección de residuos, y operativos de control de venta y uso de pirotecnia. El domingo 31, las unidades del transporte urbano de pasajeros circularán con frecuencias de los días sábados.

Los servicios Transporte urbano de pasajeros en colectivos El servicio programado para el domingo 31 de diciembre, establece que las unidades circularán con frecuencias de sábados y la salida del último micro de la cabecera será a las 20.30. En tanto, el 1° de enero el servicio se prestará desde las 10 hasta las 22 (con frecuencia aproximada de 60 minutos). Recolección de residuos El servicio será normal hasta el sábado, y el lunes a la noche se retomará normalmente. Se recomienda a los vecinos no tirar los desechos fuera de los contenedores dispuestos en cada cuadra, y no sacar la basura fuera de horario para evitar la acumulación en los mismos.



Sábado 30 de diciembre: Turnos matutino y vespertino.

Lunes 1 de enero: Turno nocturno.



Pirotecnia



Habrá operativos de control de venta y uso de pirotecnia, para dar cumplimiento al Decreto 1469, que prohíbe la tenencia, utilización, fabricación y comercialización de elemento de pirotecnia y cohetería que no sean de venta libre y produzcan sonorización en la ciudad. Habrá inspectores asignados específicamente al control de la venta de pirotecnia tanto en la vía pública como en locales comerciales. En caso de incumplirse el decreto, se procederá al decomiso e inutilización de la pirotecnia y a la aplicación de la sanción correspondiente.



Alcoholemia



El domingo 31 habrá controles y operativos de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad, y en las zona de diversión nocturna. Las tareas estarán a cargo del cuerpo de Inspectores de Tránsito y el área de Seguridad Municipal.