Asumieron las nuevas autoridades de la UTN

El nuevo decano de la UTN regional Paraná, Alejandro Carrere, asumió en la mañana de este viernes junto a su vice, Alejandro Jerichau, luego de haber ganado las elecciones que se realizaron en septiembre pasada y en la cual se impuso por 31 votos frente a los 24 que recogió su contendiente, César Mini en el marco de la Asamblea Universitaria.



"Soy de Paraná, egresado de esta regional como ingeniero civil", dijo quién sucederá a Omar Berardi en el decanato de la sede local.



"Hace muchos años que milito en el ámbito de la universidad. Lo hice como estudiante, en los consejos de carrera, en el consejo directivo de la facultad representando a los distintos claustros y de alguna manera ahora estoy llegando a otra etapa, siguiendo con la carrera pero desde otro lugar", expresó Carrere.



A la hora de hacer una lectura sobre la función que cumple la universidad y cuál su situación actual, el Decano no dudó en resaltar que "cuando uno piensa en la ingeniería, la UTN es una referencia obligada no solo a nivel nacional sino también a nivel local".



"La universidad cuenta con 30 sedes a lo largo y ancho del país y más del 50 por ciento de los ingenieros que se reciben acá son egresados de nuestra universidad; con lo cual la UTN tiene un posicionamiento muy importante y que representa una fortaleza", continuó.



Y en lo que hace al panorama local, "en la regional Paraná se advierte una disminución de la matricula comparada con la de hace quince años atrás. "Tenemos una caída importante en el número de ingresantes, y ahí es donde hay que trabajar fuertemente para mejorar esos índices y, por otro lado, los niveles de graduación", manifestó.



Si bien la cantidad de jóvenes que se acercan año a año a estudiar a la unidad académica de calle Almafuerte es variable, comparativamente "a nivel global hay una disminución", puntualizó.



Consultado sobre la carrera más convocante, Carrere señaló que ese aspecto "varía con los ciclos económicos" y reconoció que existe "una competencia importante por parte de las universidades radicadas en Santa Fe". En tanto, hoy en día en la regional Paraná de la UTN "hay una supremacía de ingeniería civil, seguida muy de cerca por ingeniería electromecánica y luego ingeniería electrónica".



¿A qué se debe cada elección? Se le preguntó al Decano, quien respondió: "A un conjunto de cosas, cuando uno piensa en encarar una carrera ve la salida laboral, también la referencia de la familia. Muchos chicos tiene padres profesionales de la misma especialidad y quienes tienen alma de investigadores naturalmente terminan por el lado de la ingeniería como carrera universitaria", expresó. En este sentido apuntó que "existe una competencia importante por parte de las universidades radicadas en Santa Fe".



En otro orden, esta Agencia le preguntó a Carrere por los recursos presupuestarios con los que cuenta la universidad y la proyección para el 2018. Si bien dijo que aún tiene pendiente hacer una evaluación puntillosa de la ley de leyes sancionada hace dos días por el Senado nacional, comentó que según la información del rectorado, el presupuesto 2018 "no varía sustancialmente respecto a 2017", el cual había establecido "5000 millones de pesos para toda la universidad" y "100 millones de pesos" para la sede paranaense.



De todos modos, el Decano hizo notar que "las necesidades siempre son muchas más de las que permite cubrir el presupuesto". (APF)