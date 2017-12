"Que la herida no quede abierta", rogó el padre de Tirsa, fallecida en accidente

Policiales Piden condena para los dos conductores involucrados en choque fatal en Paraná

Un año sin Tirsa

Tras la audiencia de remisión de causa a juicio por laregistrada el 10 de diciembre de 2016 en un fatal accidente de tránsito, su padre, Fabio Mierez, contó antecómo vive la familia el proceso judicial y se refirió al doloroso año que pasaron sin la joven., porque ya desde el comienzo, de lo que es una mediación con el seguro,", remarcó el hombre. "El trámite del seguro pide que uno ponga un precio siendo que no es el momento, y tampoco algo que tenga un precio... después te lo piden, ellos te ofrecen, y en realidad te faltan el respeto", agregó.Se recordará que la joven de 19 años iba como acompañante de un automóvil Ford KA al mando de David Beisel, cuando impactaron contra una Toyota Hilux en la intersección de Circunvalación y Don Bosco de Paraná, en horas de la madrugada.La camioneta era conducida por Luis Beber, que en el momento del choque tenía 82 años de edad y conducía alcoholizado. Mientras que el Ford KA circulaba a 108 km/h, es decir, muy por encima del límite permitido."No fue un accidente, y por las actitudes que tiene este hombre (", apuntó Mierez en comunicación telefónica conRespecto del joven Beisel, al que no responsabilizó directamente ya que según entiende "se amaban y no le quiso hacer daño", si reconoció que circulaba a gran velocidad de acuerdo a lo que consta en las pericias."Esa arteria es como una autopista, no una avenida como está caratulado en la causa, y pienso que este chico, según lo que él dijo cuando le pregunté, iba a 70 o 80km, pero al llegar al cartel donde dice `pare´,, y ahí es donde este hombre avanza y se detiene, por eso hay una frenada a 30 metros antes", explicó al respecto."Un accidente es pisar una rueda, acá hay una irresponsabilidad por eso hablo de justicia, aunque nada me la va a devolver", lamentó.Cuando se le consultó a Mierez cómo ha sido este año sin su hija, éste comentó: "Ya su nombre no es común y Tirsa era única. Su madre dice `un cascabel de color´"., dijo el hombre que también es padre de dos hijos más."Yo me preparé para que mis hijos me entierren a mí, no para pasar estas situaciones; ya pasamos por todas las etapas, la del dolor, la duda, la culpa, el enojo pero la fe en Dios te ayuda para de a poco, ir entendiendo y te consuela, pero se hace muy difícil", lamentó., cerró.Se espera que el juicio por la muerte de la joven se realice a fines de marzo o principios de abril del 2018.