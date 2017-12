En plaza Mujeres Entrerrianas inauguraron el espacio deportivo "Florencia Mutio"

El Concejo Deliberante de Paraná llevó adelante la ceremonia donde se descubrió el cartel nomenclador con el nombre de "Florencia Mutio" en el espacio deportivo al aire libre situado en la plaza "Mujeres Entrerrianas", sobre calle Ruperto Godoy.En diálogo con, la protagonista explicó que ". Me acompañó mi familia, mis amigos".Consideró este reconocimiento como "algo importante para mí, es muchísimo, hay muchas mujeres que nos representan en diferentes ámbitos. A mí me toca representar desde el lado deportivo, habiendo aportado una medalla olímpica a la ciudad.".Instó a que el ámbito deportivo continúe creciendo, ya que considera que es fundamental para el desarrollo de los niños, principalmente. "Este es un predio abocado a eso, yo jugué hockey acá. Muchos todavía buscan su espacio y qué mejor lugar que este", agregó.Además, relató que "hubo muchas convocadas de la costa del Uruguay que me contactaron para pedirme algunas recomendaciones. De mi parte las felicito y les pido que disfruten, llegar ahí es un logro y si viene algo más mucho mejor".Aseguró queCuando a los 16 años se hizo arquera el acompañamiento de su familia fue fundamental. "Costó, si me pongo a pensar cuando jugaba en el Plumazo y después cuando llegué a Londres, realmente creo que es algo increíble. S", dijo.Sobre sus expectativas para el 2018, contó que "es el año del mundial, que es desde el 21 de julio al 5 de agosto. Somos más de 30 las jugadoras convocadas para empezar con los entrenamientos el 15 de enero. El sueño de todas es dejar a Argentina en lo más alto. Es un equipo que se formó este año porque muchas chicas son del sub21, se cambió el técnico y nos tuvimos que ir formando y conociendo. Es un grupo joven, con poca experiencia pero de apoco van ganando confianza, son excelentes jugadoras".