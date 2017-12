"Yo siempre soy así", contó el empleado que es furor por su baile

Paraná El imperdible video del vendedor que hace furor con su baile en Paraná

Un vendedor de una casa de electrodomésticos, ubicada en Avenida Almafuerte, hizo furor con su baile. En las últimas horas el video se viralizó y él no para de recibir halagos.En diálogo con, Javier Peralta contó que"Uno de mis compañeros tuvo la idea de filmarme bailando, pero la idea no era subirlo a las redes sociales. Cuando lo hizo,", dijo a nuestro medio.".Contó que hace 13 años que trabaja en "Bazar El Entrerriano". Además, tiene dos hijos: Guillermina, de 17 años, y Santino, de 11. "Ellos ya saben cómo soy, no fue una sorpresa.", indicó.Por su parte, Cristian Tarulli, quien filmó el video, relató que "la idea fue poner música para que la gente pase por el loca, que se acerquen. Como tengo un buen bailarín le pedí que se tire unos pasos, porque yo lo iba a filmar. La gente tomó con muy buena onda el video".