Se inagura el espacio deportivo Florencia Mutio en plaza Mujeres Entrerrianas

María Florencia Mutio, jugadora paranaense que integra el seleccionado argentino de hockey sobre césped, Las Leonas, será homenajeada con un espacio de la Plaza Mujeres Entrerrianas. El sector elegido es el área de juegos sobre calle Ruperto Godoy. El descubrimiento del cartel nomenclador será este jueves 28 de diciembre, a las 19.

La iniciativa parte de la concejal de Cambiemos, Karina Llanes. "Consideramos que Florencia Mutio podía ser una fiel representante de este espacio en la plaza Mujeres Entrerrianas, ya que es una mujer que con su juventud ha representado muy bien a nuestra ciudad, a nivel nacional e internacional", resaltó la legisladora.

La edil además precisó que el proyecto se dio en el marco de la modificación de la ordenanza de nomenclaturas, donde se destinó un espacio para destacar a los deportistas locales en vida.



Sobre Florencia Mutio



Nació en Paraná el 20 de noviembre de 1984. Desde muy pequeña se insertó en el mundo del hockey, aunque también incursionó por diferentes disciplinas. Jugó en el seleccionado Nacional sub 21, "Las Leoncitas", también en España y en Italia.

La paranaense comenzó a jugar el deporte que tanto le apasiona en el Club Atlético Estudiantes, aunque su puesto no era el actual, recién en 2001 decidió ponerse los "pats" y ocuparse del arco.

Al año siguiente comenzó a participar de los entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), hasta que en 2005 fue seleccionada para representar a nuestro país en el Mundial Sub 21, en Chile.

Con la Selección Argentina participó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde obtuvo la medalla de plata. Formó parte del equipo que ganó la "Champions Trophy" en el año 2012. En 2013 obtuvo la medalla de oro en la Copa Panamericana y la medalla de bronce en el Campeonato Mundial 2014.

En 2015, formó parte del equipo que compitió en los Juegos Panamericanos, donde obtuvo la medalla de plata. En 2016 obtuvo su segundo título en la "Champions Trophy", en Londres (Inglaterra).