Un invento le cambiará la vida a un paranaense que padece obesidad

Cambio de vida

La tarea solidaria de la Asociación Amigos del Puerto Nuevo y un invento que demandó mucho tiempo construir le cambiará la vida a un hombre obeso que vive en Barrio Paraná V.Se trata a un ascensor que hará posible que Sergio, quienNorberto "Beto" Accinelli, presidente de la entidad, relató a: "Hemos colaborado y donado a Sergio un invento que hice yo junto a otros amigos de la institución. Es un ascensor, dado que él no podía bajar por su peso"."Se nos ocurrió esta idea debido a que él no puede bajar las escaleras.", resumió.Mientras bajaba por el ascensor, Sergio dejaba entrever su felicidad. Es que, el aparato instalado sobre el lateral de su vivienda, le permitirá realizar actividades que hasta ahora le eran imposibles.

"Necesito un tratamiento urgente para bajar de peso. Sea a dónde sea"

. Por mis medios no lo podía hacer y la Asociación de Amigos del Puerto logró donarme esto. Les estoy agradecido eternamente, porque es un mejor vivir", resaltó anteContó que tiene 47 años y "muchos problemas de salud". "Lamentablemente, en Argentina la salud está muy complicada. Si necesitás un tratamiento tenés que ir al hospital", dijo al programa"."Estoy arriba de los 190 kilos.", afirmó.Enseguida relató que su "problema comenzó en 2005 con un ACV que me dejó hemiplejia del lado izquierdo en pierna y brazo. Me deprimí y eso me generó un tumor maligno en el brazo derecho, por lo que no hubo otra solución que amputarlo. Tras ello quedé aún peor, porque yo con el brazo derecho me agarraba y me movía".Sergio añadió: "Vengo con el problema de obesidad desde los 5 años, siempre fui gordito.. Yo lo superé, pero ahora estoy muy complicado, Necesito moverme, no vivir encerrado.. Hace cuatro años hice uno en una clínica.. Tuve que dejarlo porque era muy caro", lamentó.Puso de relieve que "los profesionales del hospital San Martín son fabulosos. El único problema es el traslado. No hay sillón de ruedas en el que yo pueda moverme. Eso complica mucho. Puedo caminar unos 10 metros".Finalmente, manifestó que tienen "una pensión no contributiva por discapacidad. La mutual que tengo es Profe, que es únicamente hospitalaria. No te entrega muchas soluciones". Y concluyó: