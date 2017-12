Sigue habilitado el estacionamiento en cuadras del microcentro

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Paraná dispuso un plan de estacionamiento permitido controlado en la zona del microcentro para garantizar una buena circulación debido al movimiento que generan las compras de fin de año.



La medida regirá hasta el 1 de enero, de 7 a 21 horas, en un radio que comprende 18 cuadras. Personal del Cuerpo de Inspectores supervisará el cumplimiento del plan en toda la zona y garantizará la seguridad del ciudadano.



El radio comprendido para el estacionamiento permitido será entre calle La Paz/Laprida, Santa Fe/Italia, Enrique Carbó y 9 de Julio/San juan hasta La Paz. Marcelo Ferro, director de Tránsito sostuvo que "además del operativo especial, se brindarán los servicios habituales con la grúa y se labrarán infracciones a aquellos que no respeten las normas. A la ciudadanía le pedimos que por estos días tengan paciencia para que se dé un tránsito normal, en las esquinas va a haber personal continuamente".



Desde el área además señalaron que esta medida permitirá el estacionamiento de unos 230 vehículos aproximadamente cada jornada. En tanto se recalcó que no se debe estacionar en lugares prohibidos, como en carriles exclusivos y garages.



"Les solicitamos a los automovilistas que sean prudentes con el tiempo en que se deja el vehículo. Pensamos este plan para que puedan hacer sus compras tranquilamente", señaló Germán Leite, personal de Tránsito. Además, remarcó que se controlará que no se estacionen en doble fila, que no obstruyan la salida y entrada de autos, como así tampoco las paradas de colectivos.



Ante cualquier situación que impida el normal funcionamiento de lo planeado, el hecho se podrá denunciar al 911 o ante el funcionario de tránsito más cercano.