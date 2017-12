Piden ver a sus maridos, que cumplen condena en distintas unidades penales

Dos mujeres piden una "urgente solución" porque sus maridos, condenados por diferentes delitos, fueron trasladados.Claudia Bello, esposa de Rodolfo Alberto García, quien actualmente está cumpliendo condena en la Unidad Penal de Gualeguaychú, explicó aque "fue trasladado injustamente desde Paraná y no se sabe por qué, ya que no está castigado. Lo sacaron del pabellón el 6 de diciembre y trajeron gente nueva".En ese sentido, contó que "lo hicieron porque intimidaban con la mirada. Los tenían tirados y cuando íbamos nosotros no tenían ni para tomar mate. Hace días vengo reclamando sus pertenencias pero no me las dan porque dicen que se las dieron a él, pero no es así porque me pidió que las reclame". El hombre está acusado de intento de homicidio tras una pelea callejera."No se sabe hasta cuándo estará allá porque este traslado es injusto, ni siquiera en esa cárcel saben por qué está ahí. Ellos tienen derechos y el traslado es si pelean o agreden a alguien, pero él no hizo nada de eso", señaló.Y agregó que "hace un año estuvo en Gualeguaychú, donde fue lastimado. Sabían que él no tenía que estar en ese pabellón y lo pusieron. Lo lastimaron, le perforaron el hígado. Él hace cursos, escuela, trabajaba, tiene conducta y no entendemos por qué fue trasladado".Por su parte, Marta Rodríguez, esposa de Luis Monzón, dijo que "vengo a reclamar por los derechos de mi marido, que está cumpliendo una condena de 15 años en Gualeguay. Me presenté a visita, porque se presentó un acercamiento familiar, y no pude ingresar porque no hay pabellón para que reciba gente. Además, supe que lo van a volver a trasladar".La mujer pidió que "si lo llevaron de nuevo a Gualeguay pido que lo traigan porque el acercamiento familiar es un derecho. Así como ellos cumplen con su condena pedimos que el Servicio Penitenciario cumpla con ellos. Vine con sus hijos y no pudimos verlo". Para que culmine su condena falta menos de un año, según explicó.