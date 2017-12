Video: El hacedor del exoesqueleto de Camilo contó detalles de la construcción

El niño paranaense Camilo Albornoz pudo dar sus primeros pasos gracias a un exoesqueleto construido en la provincia de Córdoba. Elonce TV dialogó con Adelqui Ferreyra, el hacedor del aparato quien contó cómo se inició en este tarea.El hacedor del exoesqueleto es Adelqui Ferreyra, un electromecánico y tornero de Las Perdices, un pueblo de unos 5000 habitantes en la provincia de Córdoba, quien en diálogo con el programadecontó cómo llegó a construir, hace unos años el primer aparato que utilizó un niño con tetraparálisis y dio detalles de cómo se fue gestando el lazo con Camilo."El equipo está todo diseñado acá, trabaja por una ergonomía física - geométrica, no tiene motores. Se trata de una estructura que permite tener estabilizado al niño enfermo y acorde posturalmente. La idea es que tenga algo terapéutico, no algo que lo lleve", indicó al explicar por qué no se utilizan motores. Mirá la nota completa:Sobre Ferreyra, afirmó que "es una buena persona, hay que destacar la humildad que tiene".Finalmente, y al ser consultado sobre cómo se lleva Camilo con el exoesqueleto señaló que "es algo nuevo, se cansa un poco, pero es un nene que hace 9 años no camina. Tiene que ir trabajando despacito, como se debe y con mucha paciencia".