Venta de pirotecnia: Se recibieron más de 300 mensajes por consultas y denuncias

Más de mil kilos decomisados

Paraná Decomiso y destrucción total de 600 kilos de pirotecnia no habilitada

Continuarán los controles

Alrededor de 100 mensajes por día, entre viernes, sábado y domingo, se recepcionaron en la línea de Watshapp para Emergencias Ambientales.Rodolfo Emery, subsecretario de Ambiente Sustentable manifestó que los mensajes que se recibieron no solo eran por venta ilegal y uso de pirotecnia, sino que también se consultaba mucho sobre los lugares habilitados para la comercialización.Si bien la línea es exclusiva para mensajes, imágenes y video, se recibían audios con las coordenadas precisas de los lugares donde se estaba vendiendo en la vía pública de manera ilegal, lo cual facilito el trabajo del personal municipal.Por otra parte, el funcionario destaco el accionar del personal Control Urbano, Control Ambiental y de la Dirección de Habilitaciones que trabajaron denodadamente tanto en el decomiso como en la constatación de los puestos e inertización de la pirotecnia.Para este fin de año se trabajará de la misma manera y se recuerda a los vecinos que pueden denunciar la venta ilegal de pirotecnia al 3434473795.-La Municipalidad de Paraná realizó distintos operativos de control en locales de pirotecnia para dar cumplimiento al Decreto 1.469, por el cual se prohíbe la tenencia, utilización, fabricación y comercialización de elemento de pirotecnia y cohetería que no sean de venta libre y produzcan sonorización en la ciudad.Los controles se efectuaron los días previos a la Navidad donde se logró incautar más de mil kilos de fuegos artificiales y se clausuraron tres puestos que no cumplían con las normas de habilitación. Esta semana continuarán los operativos.La subsecretaria Legal y Técnica, Mariel Varisco, señaló que "se actuó muy responsablemente, dado que nuestra intención es resguardar a la ciudadanía, y por eso hemos salido a controlar que la venta de la mercadería sea la adecuada". La letrada destacó que se inspeccionaron los locales habilitados por el Municipio, donde se incautó poca mercadería ilegal; y por otra parte, se clausuraron locales sin autorización municipal, donde además se secuestró pirotecnia dispuesta para la venta.La subsecretaria precisó que en uno de los locales "se constató que no cumplía con las mínimas medidas de seguridad por eso fue clausurado y se le decomisó material". Posteriormente, estos elementos fueron inutilizados por personal municipal.Durante esta semana previa a la llegada del año nuevo, la Dirección General de Habilitaciones Comerciales, en conjunto con personal de Medio Ambiente, Bomberos Zapadores, Policía de Entre Ríos y la jueza de Faltas, Silvina García, continuará con los operativos para llevar el control de la venta y que se cumpla con la normativa vigente.