El fin de semana ingresaron al San Martín 27 heridos en accidentes de tránsito

Policiales Sigue grave uno de los sobrevivientes del choque donde murieron tres personas

El jefe de la Guardia del Hospital San Martín, Luis Ríos, indicó aque durante el fin de semana hubo "un incremento importante de pacientes" en el sector de emergencias del nosocomio.De 452 personas "que pasaron por la Guardia desde el viernes a las 20 hasta las 8 hoy, martes, 50 pacientes fueron de los denominados casos policiales. Hubo 27 heridos por accidentes de tránsito, de los cuales 19 fueron con motos; siete agresiones físicas; cinco intentos de suicidio; tres heridos por arma de fuego y un herido por pirotecnia".El profesional rescató como positivo que haya menos lesionados por pirotecnia y que no hubo ningún herido con corchos.Finalmente, recomendó para el Año Nuevo que se avecina: "Que no usen pirotecnia, entonces no se van a quemar". Además, aconsejó "beber con moderación y que no circulen en vehículos, porque esto incrementa el riesgo de accidentes".