Trabajadores de la planta de reciclado instaron a vecinos a separar sus residuos

Trabajadores de la Cooperativa Nueva Vida que prestan sus servicios en la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos "Manuel Belgrano" de Paraná, ante, reiteraron el pedido para que los vecinos de la ciudad separen sus residuos en sus hogares."Pedimos a los vecinos que piensen en las condiciones en las que estamos trabajando porque tiran todo mezclado, y la poca gente que logra separar, no se ve", indicó Claudia Villagra, que se desempeña en la primera cinta.Es que según advirtió, al no poder sacar cartón limpio, ya perdieron un comprador."El cartón sale muy sucio, húmedo, y así no lo aceptan, además que lo están pagando muy poco", lamentó la mujer.Según explicó Susana Zárate, titular de la Cooperativa de trabajo, después de las Fiestas, llegó a la Planta, "mucha cantidad de vidrio, y volumen de basura"."Las pocas botellas que vienen separadas se mezclan igual porque la basura viene toda mezclada", indicó.De acuerdo a lo que remarcaron las trabajadoras, en estos tres últimos meses ha desmejorado mucho la separación de residuos en origen. "Antes, al llegar el miércoles, la basura se veía más liviana, había más cartón y venía mejor separada, pero ahora llegamos al viernes y basura llega con mucho barrido de escombros y ramas", comentó Claudia al respecto.Son en total 95 los operarios de la Cooperativa que trabajan en el lugar, en dos turnos. Son vecinos de los barrios Antártida, Mosconi, San Martín, Balbi, Barranca Oeste y Humito.Cada uno tiene un ingreso a través de un convenio con la Municipalidad de Paraná, pero según advirtieron, el acuerdo está pronto a vencer. "Ya enviamos una propuesta de renovación y estamos esperando a que acepten las condiciones que pedimos", indicaron desde la Cooperativa.