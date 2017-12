Decomiso y destrucción total de 600 kilos de pirotecnia no habilitada

El decreto N° 1469

Desde hace varios días, se incautó pirotecnia no autorizada por normativa municipal. Este sábado se destruyó la misma: se trató de un total de 600 kilos.Mariel Varisco subsecretaria del área Legal y Técnica de la comuna, indicó aque este sábado y días anteriores "decomisamos mercadería que es de estruendo y que no está permitida por el decreto".Además mencionó que en estos operativos se encontraron "con un local que no tenía las mínimas condiciones de seguridad. Está muy cerca de una estación de servicio y también cuenta con un depósito no habilitado".Destacó asimismo la labor del personal de Habilitaciones y de Medio Ambiente".En la capital entrerriana está en vigencia la normativa que prohíbe el uso de elementos de pirotecnia sonora.El decreto prohíbe la tenencia, uso, detonación, fabricación, comercialización o venta al público mayorista o minorista de todo elemento de pirotecnia y cohetería no calificada como de "venta libre" por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC); aquellos que no encuadren dentro de las categoría A11 (de bajo riesgo como estrellitas, chasquidos, cebitas, etc) y B3 (de riesgo limitado que pueden explotar en masa, como cohetes, petardos, cañitas voladoras, luces artificiales); morteros o morteros con bomba; aquellos que generen efecto audible o sonoro sea o no de venta libre o no encuadre dentro de las características A11 y B3; petardos N° 3; expendio, entrega y/o suministro a título gratuito u oneroso de globos de papel (farolitos), como así también la suelta del mismo en recintos abiertos o cerrados ya sea público o privado.Los términos de la prohibición alcanzan a los comercios radicados en Paraná, como así también a los particulares y vendedores ambulantes u ocasionales. En tanto que quedan excluida la tenencia, uso, comercialización o venta al público mayorista o minorista de todo artificio o cohetería para señales de auxilio u otro uso oficial ejercido por las Fuerzas Policiales o Bomberos Voluntarios o de Seguridad o Defensa Civil.En tanto, la Jueza de Faltas Nº 3, Silvina García, acompañó el operativo de decomiso que "permite garantizar la seguridad de la ciudadanía paranaense".Asimismo, explicaron que los comerciantes, "sabían perfectamente los alcances de la normativa, porque veníamos reuniéndonos con ellos desde hace un tiempo a esta parte. En algunos casos, respondieron bien y en otros, hicieron caso omiso a la normativa y este es el resultado: el decomiso y la destrucción total de estos productos".A la mercadería incautada "se la destruyó y puso bajo agua. Luego que se disuelva toda la pólvora, se procederá a hacer un entierro de los elementos", contó ael director de Habilitaciones del Municipio, Orlando Gómez.La jueza destacó que, respecto de las multas "se evaluará los antecedentes de cada uno de los infractores". Adelantó que "o serán montos menores" porque con estas infracciones "se ha puesto en riesgo la seguridad de la ciudadanía".Colaboraron bomberos voluntarios, con la medida.La comuna puso a disposición un número telefónico, sólo para WhatsApp, donde únicamente se recibirán fotos y videos que den cuenta de los hechos que estén en incumplimiento de la ordenanza Nº 1469/17.Las denuncias se podrán realizar al 343 4 473 795.