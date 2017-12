Perdió $8.000 que guardó en una bolsa, alguien los encontró y los devolvió

La historia es digna de las fechas que corren y refleja el espíritu navideño que debería estar presente durante todo el año. Rosa Teresa Ríos viuda de Gastiasoro hacía sus compras de Navidad cuando se percató que la bolsa donde había guardado dinero de su aguinaldo se había roto, perdiendo un par de zapatos que recién comprado y el efectivo. Pero una buena persona encontró el dinero y finalmente Rosa pudo recuperar lo que había perdido.Según contó aesta mañana salió al centro de Paraná y estuvo en varios comercios de la peatonal haciendo compras, luego pasó por los cajeros de calle Monte Caseros para extraer de dinero de su aguinaldo, unos 8.000 pesos."Como tenía las bolsas y había tanta gente, hice un bollito con el dinero y la tarjeta y lo puse dentro de la bolsa donde llevaba los zapatos", explicó. Estaba por seguir con las compras cuando recordó que debía pasar por una institución médica de calle Italia a buscar un estudio y es ese lugar donde se da cuenta que "la bolsa de los zapatos no tenía nada"; se había desfondado.Salió "corriendo" para recorrer el trayecto que había hecho minutos antes "pero no había nada. Nadie había visto nada".Entonces se acercó a un patrullero y cuando estaba hablando con los policías se acercó una chica que le consultó si era ella quien había perdido dinero y cuando le dijo que sí, la joven le indicó que otra persona lo había encontrado y dejado en un comercio de calle España."Las chicas me atendieron divinamente", dijo Rosa haciendo referencia a la atención que recibió en el local. Junto con el dinero le dieron un papelito con el nombre de la persona que había tenido el gran gesto. "Eva Iturbides", decía el escrito y para agregar un condimento a esta historia, Rosa contó: "ella trabajaba en el hospital de niños y yo también. Hace muchos años trabajamos un tiempo juntas, la conozco. Ella sólo encontró la plata, los zapatos no los vio. Encontró el bollo de plata con los papelitos y mi tarjeta"."Quiero agradecer a Eva el gesto porque hoy en día es tan difícil encontrar personas buenas, y ella ni sabía que eran míos, se enteró después. Ya la llamé por teléfono y voy a ir a verla porque ella también tiene sus problemas y pienso que mucha gente se la hubiese dejado. Lo que no es de uno no es de uno, se lo agradezco de corazón", dijo Rosa emocionada.