Video: La comida de Navidad: la pata de cerdo es la vedette de estas Fiestas

Marta tiene a su cargo la cocina de supermercado La Peruana y contó la propuesta gastronómica que se ofrece para la Navidad, destacando que este año "la gente no quiere cocinar" prefiere comprar la comida hecha.



"Tenemos mucho trabajo, hay muchísimos pedidos", dijo para dar como ejemplo que le encargaron 300 arrollados de pollo. "Para estas fiestas, me inclino más por lo que la gente quiere llevar y tratamos de hacer lo que piden", agregó.



En tal sentido, afirmó al programa Una de Dos de Elonce TV que este año ha sido furor la pata de cerdo y la vacuna, como así también el lechón y el arrollado de lechón. "Es lo más fácil porque se sirve en la mesa fileteada y cada uno se lo prepara con la salsa que quiere".



Además están los tradicionales sándwiches de miga, el vittel toné, la ensalada rusa, el costillar de cerdo y de vaca deshuesado, matambrito de cerdo y pollo a la pizza, entre otras deliciosas propuestas. "La gente no quiere cocinar, quieren disfrutar todos juntos", dijo Marta. Y agregó que en los últimos años ha aumentado la demanda de comida fría, "hasta la pata la quieren fría".



Finalmente, y tras aclarar que "se toman pedidos de pata hasta este sábado", manifestó que en Año Nuevo "siempre se vende un poco menos que en Navidad". Elonce.com