"Once por Todos es algo grandioso para nuestro hospital Santa Elena"

Un regalo de Once por Todos

Administrar, conservar y potenciar

cerró su 13º edición con un récord en la recaudación de pañales. Gracias a las donaciones de vecinos, entidades intermedias, empresas y comercios solidarios, los mismos fueron distribuidos entre los hospitales que fueron beneficiarios de la jornada que se realizó este 8 de diciembre en Sala Mayo.La solidaridad llegó hasta la localidad de Santa Elena, donde los trabajadores del nosocomio se ocuparon de organizar y distribuir las donaciones recibidas."Las instrumentadoras nos encargamos de la; lavamos todo para cuando las mamás vienen a dar a luz y si no tienen nada, nosotras las socorremos con ropa y pañales", explicó a, María Laura, una de las trabajadoras del nosocomio.Desde la sala de parto del hospital Santa Elena, contaron que todos los años preparan. Gracias a las donaciones de, ese obsequio podrá ser entregado una vez más: se trata de bolsas pañales "porque son lo más caro"."Mucha veces, las mamás con pocos recursos, si bien traen su ropita y pañal, si consideramos que van a necesitar más al momento del alta, les entregamos una bolsita de pañales y más ropita para que ellas luego puedan seguir utilizando", comentó la instrumentadora.En la oportunidad, la trabajadora remarcó que la demanda "es mucha...".Desde la cocina del hospital Santa Elena, uno de sus trabajadores había indicado aque las donaciones recibidas gracias a la edición anterior de Once por Todos , en el stock de alimentos les habían alcanzado hasta mayo de este año.Tras la última jornada solidaria, el trabajador ratificó esa impronta de administrar, conservar y potenciar las donaciones."Como siempre, feliz y agradecido porque lo que hacees algo grandioso para nuestro hospital y", remarcó una vez más, Omar, uno de los empleados de la cocina del nosocomio.El área de cobertura del nosocomio alcanza a los barrios de una ciudad de 17 mil habitantes, además de las áreas aledañas de El Solar, La Providencia, Colorado, Quebracho, zona de islas y de campo.registró las alacenas repletas de alimentos no perecederos y cajas y cajas de Leche Larga Vida sin abrir."Estiramos, lo hacemos de goma, pero sin dejar de darle a la gente lo que necesita", remarcó el trabajador. "Es una ayuda impresionante, y estamos agradecidos a la gente de Paraná porque no se olvida de nosotros que tanto necesitamos", subrayó.